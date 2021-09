Cîțu i-ar remania pe miniștrii USR PLUS. Cioloș și Barna ar putea depune azi moțiunea SURSE

De cealaltă parte, liderii USR PLUS se așteaptă ca azi să fie scoși de la guvernare. În acest caz, vor depune moțiunea de cenzură în această seară la Senat , susțin sursele citate.În cazul în care USR PLUS va fi scos oficial de la guvernare, premierul Florin Cîțu va numi miniștri interimari de la PNL, care pot rămâne în funcție 45 de zile. În cazul în care moțiunea de cenzură nu va trece, Florin Cîțu va trebui să ceară un nou vot de încredere Parlamentului.Ședința BPN a PNL va începe la ora 12.00, în prezența premierului Florin Cîțu și a președintelui PNL Ludovic Orban În paralel, liderii USR PLUS i-au reunit în ședință pe toți parlamentarii partidului, cu scopul de a-i convinge pe toți să semneze moțiunea de cenzură alături de AUR . În acest moment sunt doi parlamentari USR PLUS care refuză să se asocieze cu AUR.