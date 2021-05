Hartuire si limbaj suburban in Parlament. Politicienii care au avut iesiri nervoase la adresa jurnalistilor in ultimii ani

Hartuire pe holurile Parlamentului

Liviu Dragnea cheama jurnalistii la baie

Iesiri suburbane si din USR

Primul-ministru a refuzat dialogul, iar reactia sa a amintit de modul in care alti politicieni, precum Liviu Dragnea , Eugen Teodorovici sau Eugen Nicolicea , se comportau in trecut cu presa.Refuzand ieri sa stea la discutii cu ziaristii care-l urmareau, Florin Citu s-a aratat iritat si a afirmat ca "nu v-ati civilizat in 30 de ani de zile. In orice tara civilizata, declaratii se dau intr-un spatiu normal".Intrebat daca isi cere iertare, premierul a afirmat ca nu a jignit pe nimeni si a subliniat ca declaratiile le va sustine la Guvern. Cu toate astea, premierul a refuzat in ultima perioada de mai multe ori sa discute cu presa.Video Youtube / Ecopolitic NewsDe-a lungul vremii, si alti politicieni au avut iesiri deplasate la adresa jurnalistilor, in unele cazuri la limita grobianului. In luna august a anului trecut, fostul purtator de cuvant al PSD Lucian Romascanu , a avut o reactie suburbana la adresa reprezentantilor din presa, care au iesit din sala unde era organizata o conferinta de presa, pentru a astepta declaratiile liderului social-democrat Marcel Ciolacu , dupa sedinta Comitetului National Executiv (CEx) a formatiunii.Romascanu este surprins de un microfon pornit cum adreseaza cuvinte jignitoare ziaristilor. "Asta e sfarsitul unei frumoase prietenii. O sa primeasca o p... in c... toti", afirma social-democratul. "Nici aia, poate le place", a replicat o angajata de la Biroul de Presa al PSD. "S-ar putea, da", a raspuns Romascanu. Ulterior, social-democratul avea sa-si ceara scuze pe Facebook pentru iesirea sa, insa nu a fost indeajuns pentru a-l scapa de demiterea din functia de purtator de cuvant al partidului.Video Facebook / Sebastian RotaruO iesire grobiana la adresa jurnalistilor a avut si fostul ministru al Finantelor in guvernul Dancila, Eugen Teodorovici. Acesta s-a adresat cu un limbaj incalifiacabil unei jurnaliste, pentru ca mai apoi sa "uite" ce s-a intamplat. La scurt timp dupa anuntarea votului de la motiunea de cenzura in urma careia guvernul Dancila a picat, Eugen Teodorovici a raspuns jignitor la intrebarile unei jurnaliste de la B1TV pe holul Parlamentului.Buna ziua de la B1.ro sunt, site de stiri.Ce este B1? Ce esta B1? Boii.Ro?Site-ul de stiri B1.ro.Boii.ro ati spus? Ce e asta B1.ro?B1.roAaa. Boii.ro! Nu stiu ce e asta!Ce veti face in continuare, regretati vreo masura?Sunteti libera diseara ca sa va spun ce? Nu prea va vad la fata!Imi spuneti si mie daca regretati vreo masura?Imi faceti curte? Faceti curte ca nu va vad ochisorii, dintii vad ca ii aveti pusi!Nu, nu am dintii pusi!Dar ce aveti pus?Ce interese aveti acum ca ati scapat de politica...Cu dumneavoastra sigur nu!Video Youtube / B1Fostul ministru a refuzat timp de mai multe zile sa isi ceara scuze. La insistentele jurnalistilor, acesta a explicat intr-o declaratie ca nici nu mai tine minte de schimbul de replici. Patru zile mai tarziu, Teodorovici scria pe Facebook despre cat de important e sa-ti recunoscti greselile si a explicat ca a sunat-o personal pe jurnalista de la B1TV pentru a-si cere scuze . "Mi-am cerut scuze pentru ca a-ti cere scuze atunci cand gresesti nu inseamna slabiciune, ci inseamna tarie de caracter si asumare, inseamna ca iti consideri greselile lectii de viata din care inveti ceva indreptandu-le", explicat fostul ministru.Exemplu de mitocanie a dat dovada si fostul lider PSD Liviu Dragnea, care in 2018 a cedat nervos in fata jurnalistilor care ii puneau intrebari pe holurile din Parlament. La un moment dat, fostu llider PSD a rabufnit in fata unui reporter care il fotografia si i-a sugerat sa mearga impreuna cu acesta la baie. "Hai in baie cu mine, puiule! Hai in baie, ca iti ies poze ca lumea acolo. Ce dracu!", a afirmat Liviu Dragnea.In aceeasi zi, Liviu Dragnea s-a rastit in fata ziaristilor care il intrebau despre legea care spune ca cei care au pedepse de pana la cinci ai de inchisoare le pot executa la domiciliu si care l-ar putea favoriza. "Cu ce dracu ma ajuta pe mine, domnisoara?", a replicat Dragnea, care a adaugat apoi ca nu vrea sa mai raspunda la "astfel de prostii". Vizibil iritat, fostul lider social-democrat le-a spus jurnalistilor sa-i ceara presedintelui Klaus Iohannis sa dea un decret si sa-l impuste.Video Youtube / HotnewsUn an mai tarziu, in 2019, Liviu Dragnea chema din nou un jurnalist impreuna cu el la baie. Intrebat de catre jurnalistul ProTV Alexa Dima daca vrea sa discute cu acesta despre promisiunile PSD privind fondurile europene, fostul lider social-democrat a replicat, din usa: "Asa se fac interviurile, vii cu mine in baie?"Facebook / Alex DimaUn alt social-democrat care s-a remarcat prin jigniri aduse jurnalistilor este Eugen Nicolicea. In 2018, dupa ce la Parlament au fost impuse o serie de restrictii pentru presa, Nicolicea le-a raspuns ziaristilor ca "stau tolaniti ca la autogara" pe holul principal al Camerei Deputatilor, dupa ce a fost intrebat de ce liftul este dedicat doar pentru parlamentari si de ce au aparut un tarc pentru cameramani si benzi de delimitare pe holuri."Alta data, pe viitor aveti grija de comportament. (...) Deci aceasta este o atitudine eronata. Aveti dumneavoastra jos la P (etaj - n.r.) toate dotarile. Exista sala presei, aveti tot ce va trebuie acolo? Si dumneavoastra stati tolaniti aici ca la autogara", afirma social-democratul.Cu un an inainte, in 2017, intrebat de un reporter Digi24 despre locul unde a studiat Dreptul, Nicolicea a refuzat dialogul si l-a amenintat pe jurnalist ca daca mai insista pe acest subiect ii va ridica acreditarea din Parlament.Fostul consilier al lui Dan Barna si fost membru USR Andrei Caramitru s-a remarcat si el in 2019 printr-o serie de atacuri la adresa mai multor jurnalisti, la care s-a referit cu apelative precum "cretini", "sclavi", "coprofagi", sau "jeg uman"."Oameni buni - priviti mizeria in forma umana. Astia sunt. Astia ne fac un rau mai mare decat oricine. Astia sunt instrumentele mafiei", scrie Caramitru intr-un compentariu. Intr-un alt mesaj, fostul consilier al lui Barna spune si despre jurnalistul Ovidiu Vanghele ca este "alt cretin", "din categoria 3".