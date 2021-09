Prefecții și subprefecții demiși de Florin Cîțu, mesaj comun: „Premierul nu ia în serios actul guvernării, ci transformă totul într-un joc politic cu miză proprie”

"Ceea ce traversăm astăzi, cu consecinţe nu doar în plan politic, ne arată nu doar iresponsabilitatea unui premier , ci şi riscul la care România este supusă în fiecare zi care trece cu Florin Cîţu la conducerea guvernului", susţin ei. Ca prefecţi şi subprefecţi, ne-am făcut treaba până în ultimul moment . Am considerat că angajamentele luate în faţa românilor sunt mai presus de orice criză declanşată de Florin Cîţu. Am făcut tot ceea ce a depins de noi pentru a lua cele mai bune măsuri în teritoriu, în contextul unei crize pandemice care încă nu a ajuns la final şi care, în continuare, are nevoie de soluţii în plan local", afirmă prefecţii şi subprefecţii demişi de premier, într-o scrisoare.Ei adaugă că au urmărit să pună în aplicare programul de guvernare cât au putut de bine pentru că reformele asumate nu suportă amânare."Ceea ce traversăm astăzi, cu consecinţe nu doar în plan politic, ne arată nu doar iresponsabilitatea unui premier, ci şi riscul la care România este supusă în fiecare zi care trece cu Florin Cîţu la conducerea guvernului. Gestul premierului de ne elibera din funcţii fără explicaţii sau motive care să aibă la bază orice fel de analiză a performanţelor noastre ca prefecţi ne arată, încă o dată, că premierul nu ia în serios actul guvernării, ci transformă totul într-un joc politic cu miză proprie. Ne-a arătat, totodată, că pregătirea profesională a fiecăruia dintre noi şi aportul pe care l-am adus în tot acest timp în activitatea noastră nu contează pentru actualul premier", susţin aceştia.Potrivit semnatarilor scrisorii, "comportamentul iresponsabil al premierului" a unit şi mai tare echipa."(...) depunerea moţiunii de cenzură împotriva sa o susţinem pe deplin pentru că este singura soluţie pe care o avem în acest moment pentru a depaşi cât mai repede această criză politică. Rămânem aceiaşi oameni hotăraţi să schimbăm administraţia asta fie dinăuntru, fie dinafara ei. Modernizarea României merge mai departe", scrie în textul scrisorii.Documentul este semnat de Leonard Ioan Bulai - fost prefect de Bacău, Dulanyi-Balogh Szilard - fost subprefect de Covasna, Nicuşor Ciocan - fost prefect de Brăila, Gabriel Aurelian Panaitescu - fost prefect de Galaţi, Vlad Emanuel Duruş - fost prefect de Maramureş, Ana Lucia Hang - fost subprefect de Mureş, Fănel Bădici - fost subprefect de Olt, Ionuţ Alexandru Ciprian - fost subprefect de Giurgiu, Felix Bulearcă - fost subprefect de Prahova, Theodoru Laurenţiu - fost subprefect de Sibiu, Emilia Mateescu - fost prefect de Argeş, Mihai Andrei Tănăsescu - fost prefect de Ialomiţa, Lavinia Anamaria Kiss - fost subprefect de Satu Mare, Ioan Codruţ Bucur - fost subprefect de Braşov, Oana Andreea Biriş - fost subprefect de Hunedoara, Corneliu Răducan Morega - fost prefect de Gorj, Vasile Valer Cătană - fost subprefect de Arad, Iulian Cimpoeşu - fost prefect de Suceava, Ştefan Georgică - fost subprefect de Călăraşi, Daniel Cristian Palaghianu - fost subprefect de Bihor, Ştefan Tanasă - fost subprefect de Iaşi, Andrei George Plujar - fost subprefect de Caraş-Severin, Florin Zaharia - fost subprefect de Neamţ, Mihai Vîlcu - fost subprefect de Constanţa, Sergiu Iordan - fost subprefect de Teleorman, Lorand Toth - fost subprefect de Bistriţa-Năsăud, Claudiu Nemeş - fost subprefect de Alba, Zoltan Nemeth - fost prefect de Timiş, Dumitru Văduva - fost subprefect de Ilfov, Claudiu Chiriac - fost subprefect de Mehedinţi, Alin Stoica - fost prefect de Bucureşti, Marcel Ivanov - fost prefect de Tulcea, Marcel Lăudatu - fost prefect de Vaslui, Magda Oleniuc - fost subprefect de Botoşani, Camelia Sălcudean - fost subprefect de Cluj, Marinela Manea - fost subprefect de Dâmboviţa, Iustin Dumitrescu - fost subprefect de Dolj, Ionuţ Meraru - fost subprefect de Neamţ, Radu Ţigănuş - fost subprefect de Vrancea, Robert Vasile Achim - fost subprefect de Vâlcea, Silviu Iordache - fost prefect de Buzău şi Szabo Zsolt - fost prefect de Harghita.Premierul Florin Cîţu a anunţat joi eliberarea din funcţie a 14 prefecţi şi a 28 de subprefecţi, precizând că nu vor fi făcute alte numiri pe aceste funcţii. Este vorba despre prefecţii şi subprefecţii prropuşi de USR PLUS. Miercuri seară, premierul a eliberat dn funcţie secretarii de stat USR PLUS