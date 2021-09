Premierul va da azi OUG privind programul Anghel Saligny. Aceasta ar putea fi ultima șansă a lui Florin Cîțu pentru a-l adopta SURSE

Aceasta ar putea fi ultima șansă a premierului Cîțu de a adopta acest proiect, deoarece săptămâna viitoare guvernul ar putea să fie trântit printr-o moțiune de cenzură.De altfel, Lucian Bode, ministrul interimar al Justiției, a anunțat vineri că a avizat proiectul de OUG pentru programul de investiții ”Anghel Saligny”, iar proiectul va intra pentru dezbatere și aprobare în ședința de guvern de azi de la ora 16.00.”Aseară am văzut documentul în original. Cu siguranță azi intrăm în ședința de guvern cu acest proiect. Ministerul Dezvoltării (inițiatorul proiectului – n.red.) integrează observațiile Ministerului Justiției sau răspunde cu argumente de ce nu le preia”, a spus Bode.Bode a mai spus că proiectul de OUG nu are avizul Ministerului Transporturilor și a adăugat că, din cauza depășirii termenului legal, consideră avizare tacită.”Ministerul Justiției ia în analiză un proiect doar când are toate avizele. Avizul de la Ministerul Transporturilor trebuia să vină întrun termen legal, nu a venit în termenul legal, deci se consideră avizare tacită. Toate celelalte avize sunt atașate proiectului, avem toate condițiile legale îndeplinite ca guvernul să dezbată acest proiect”.Programul de investiții ”Anghel Saligny” prevede cheltuirea a 50 de miliarde de lei în 6 ani pentru mici proiecte de infrastructură locală gestionate de primării. USR PLUS a respins forma actuală a proiectului și a cerut mai multe condiționalități pentru beneficiari, pentru a elimina suspiciunile de corupție.