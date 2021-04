Premierul Citu anunta cand vom renunta la purtarea mastii pe strada

Florin Citu poarta si discutii cu reprezentantii din domeniul HoReCa, aratand, in acest context, ca restaurantele care au tot personalul vaccinat impotriva COVID-19 "ar putea avea un statut special", in sensul in care ar putea ramane deschise chiar si atunci cand rata de infectare creste intr-o localitate."Am avut discutii si cu restauratele pentru ca au fost lovite in aceasta perioada, cel mai mult restauratele in aceasta perioada de criza, din pacate. Pentru restaurate am propus, discutam, nu este o decizie luata, dar discutam ca daca isi vaccineaza tot personalul (...) sa fie deschisi tot timpul, sa nu mai fie legati de rata de incidenta. Deci poti fi deschis poate cu 50% din capacitate, dar sa nu mai fie legati de rata de incidenta, creste, scade rata de incidenta, se inchide. Sa nu mai fie daca are tot personalul din acea unitate vaccinat", a afirmat Florin Citu, luni seara, la Digi 24.El s-a aratat convins ca si marile companii din Romania vor face demersuri pentru imunizarea personalului, pentru ca astfel nu vor inregistra sincope in procesul de productie din cauza aparitiei unor eventuale focare de COVID-19."Este in beneficiul tuturor aceasta campanie de vaccinare", a aratat primul ministru.Acesta a mentionat ca un comitet interministerial pregateste scenariile pentru "cum va arata Romania dupa 1 iunie" daca va avea 5 milioane de persoane vaccinate, ceea ce va reprezenta 35% dintre persoane. El a aratat ca, dupa ce 70% dintre romani se vor fi vaccinat, se va putea discuta despre renuntarea la purtarea mastii."Nu este ceea ce propun eu, este ceea ce vine de la industrie: industria spune ca sunt gata sa deschida pentru cei care se vaccineaza. Eu vreau sa ma asigur ca toti romani au acces la vaccin si nu este discriminare, daca ai avut acces la vaccin si nu ai vrut sa te vaccinezi, o sa fie complicat. (...) In Romania am vazut ca exista un interes pentru vaccinare in jur de 50-60% din populatie. (...) Daca ajunge la 60% o sa putem sa relaxam, revenirea la normalitate sa fie foarte vizibila in acel moment", a adaugat premierul.Florin Citu, premierul romaniei, cand se renunta masca, masca strada, obligatie masca