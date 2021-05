Care sunt obiectivele si reformele asumate de premierul Citu la negocierile cu Comisia Europeana privind PNRR

Obiective asumate pana in 2024:

Potrivit documentului, obtinut de catre G4Media , printre reformele prezentate de premier catre Comisia Europeana se numara reforma sistemului de pensii pentru asigurarea sustenabilitatii, modificarea legilor justitiei si intarirea cadrului anti-justitie sau folosirea energiei regenerabile.Sursa citata noteaza ca reformele punctuale nu au fost cerute de Comisia Europeana, ci asumate de guvern si convenite cu presedintele Klaus Iohannis . Comisia Europeana a cerut doar ca fiecare plan national de relansare post-pandemie sa fie concentrat pe reforme, fara sa indice insa masuri specifice.- o crestere economica anuala semnificativ mai mare decat cea medie din UE si zona euro, pentru a accelera procesul de convergenta- reducerea deficitelor- reincadrarea economiei intr-o politica fiscala sustenabila pe termen mediu si lung- reducerea costurilor de creditare si imbunatatirea ratingurilor de tara- cresterea coeziunii sociale prin reducerea saraciei- asigurarea coeziunii teritoriale prin legarea tuturor regiunilor istorice de Bucuresti si de vestul Europei- reducerea coruptiei si a impactului acesteia asupra mediului de afaceri- imbunatatirea calitatii si eficientei administratiei publice- o tranzitie corecta catre o economie neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon- apropierea de intrarea Romaniei in Mecanismul European al Ratelor de Schimb (ERM II) si Uniunea bancara- intrarea in Schengen - avansarea candidaturii la OECD1. Pensiile. O reforma majora care asigura echitate pentru cei cu venituri mici, dar si sustenabilitate pe termen mediu si lung pentru sistemul de pensii2. Politica fiscala. Adoptarea de masuri pentru cresterea veniturilor, optimizarea cheltuielilor3. Companiile de stat. Revizuirea reglementarilor pentru a imbunatati guvernanta corporativa, monitorizarea eficienta si controlul, cu accent pe performanta si responsabilitate4. Salarizarea bugetarilor. Revizuirea sistemului pentru a limita viitoare cresteri ale anvelopei salariale5. Banca Nationala de Dezvoltare. Crearea si operationalizarea bancii6. Administratia publica. Un nou sistem de intrare in serviciul public si un cadru imbunatatit de promovare, inclusiv pentru pozitiile de conducere7. Justitie. Modificarea legilor justitiei si intarirea cadrului anti-coruptie8. Decarbonizarea transportului. Introducerea unui nou sistem de taxare a utilizarii retelei publice si promovarea transportului fara emisii de carbon9. Energie regenerabila. Reducerea utilizarii carbunelui, sustinerea productiei de hidrogen si baterii, reforma pietei de enegie10. Alte reforme sectoriale:- reforma venitului minim de incluziune- reducerea taierilor ilegale de lemn- cresterea ratei reciclarii- adoptarea unor criterii obiective pentru stabilirea salariului minim- imbunatatirea cadrului privind achizitiile publice