VIDEO Premierul Florin Citu a venit pe jos la Guvern in "Vinerea Verde". "Nu mi-a fost frig"

Premierul a spus ca a facut peste 15 de minute de acasa pana la serviciu si ca nu i-a fost frig."Fac acest lucru foarte des, imi pare bine ca nu stiti de fiecare data cand fac acest lucru, ca ati atrage prea mult atentia", a declarat Florin Citu, vineri, inainte de a intra la Palatul Victoria Premierul a afirmat ca nu a simtit frigul de afara, iar jurnalistii i-au spus ca au fost angajati de la Guvern care au venit cu masina la serviciu in aceasta zi."Nu, nu este frig, este ok. Sigur, se vor adapta in perioada urmatoare, este o zi mai racoroasa, sa spunem, pentru aceasta perioada, dar sa spunem ca lunile urmatoare vor veni pe jos, vinerea, cu totii", a declarat Citu.Fiind intrebat daca Bucurestiul pare un oras prietenos pentru biciclisti, premierul a afirmat: "Va fi mai prietenos pentru biciclisti, sunt sigur acum ca avem un nou primar general care sustine acest mod de transport".El a adaugat, totodata, ca transportul in comun de suprafata este o optiune in acest moment pentru bucuresteni."La Bucuresti deja se va reinnoi parcul pentru tramvaie, deci sigur se va imbunatati situatia", a declarat Citu."Vinerea Verde" isi propune ca, pana la sfarsitul acestui an, cel putin unul din patru angajati sa vina in ultima zi lucratoare a saptamanii la serviciu pe jos, cu bicicleta sau cu transportul in comun si sa renunte astfel, pentru o zi, la autoturismul personal. Raluca Turcan a venit la serviciu cu o masina electrica imprumutata de la Ministerul Mediului. Ministrul Muncii a spus ca a r fi vrut sa vina cu bicicleta, insa nu i-a permis vremea.Masina electrica a fost primita de la Ministerul Mediului, insa ministrul Muncii spune ca va achizitiona in viitorul apropiat un astfel de vehicul.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) lanseaza campania "Vinerea Verde", o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase, transmite Agerpres. Sub sloganul "STOP! Azi masina sta pe loc!" , aceasta campanie incurajeaza utilizarea transportului alternativ de catre angajatii din institutiile publice in scopul reducerii poluarii si, implicit, a emisiilor de carbon, informeaza un comunicat al Ministerului Mediului.