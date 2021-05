Premierul Florin Citu a ajuns la maratonul de vaccinare de la Sala Palatului VIDEO

Citu a ajuns, vineri, inainte de ora 18.00, la Sala Palatului.Personalul care se ocupa de acces i-a masurat temperatura."Sunteti bine" i-a transmis barbatul premierului, dupa ce i-a masurat temperatura.Citu s-a oprit si a salutat doua persoane care tocmai se vaccinasera.Premierul a fost intampinat apoi de Valeriu Gheorghita care, alaturi de sefa INSP, Adriana Pistol, face parte din personalul care vaccneaza.Premierul Florin Citu a transmis, vineri, 7 mai, pe Facebook , ca va fi prezent la maratonul de vaccinare organizat in Bucuresti la Sala Palatului, pentru a-i incuraja pe romani sa se imunizeze."Astazi depasim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza sau doua. Si tot astazi, la ora 16.00, incepe Maratonul Vaccinarii in Bucuresti. Avem 50 de puncte de vaccinare deschise in doua locatii: Sala Palatului si Biblioteca Nationala. La ora 18.00 voi fi prezent la Sala Palatului, sa incurajez romanii sa se imunizeze pentru a reveni la normalitate. V-am spus, daca as putea, m-as mai vaccina o data.Rock on, Romania! Suntem din ce in ce mai aproape de revenirea la normalitate!", a scris premierul Florin Citu pe Facebook.