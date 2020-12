Premierul: Vom construi un buget pe 2021 cu un deficit in jur de 7% din PIB, care nu pune frana economiei

"Trebuie sa clarificam pentru bugetul de anul viitor ce masuri raman si cum se vor prelungi. Pentru bugetul pentru anul viitor ramanem la ceea ce am spus si pana acum: adeptii unei consolidari fiscale, ceea ce inseamna ca vom construi un buget cu care vom veni in Parlamentul Romaniei cu un deficit in jur de 7% din PIB, ceea ce arata pe de o parte angajamentul nostru ferm pentru consolidare fiscala, in acelasi timp este un deficit bugetar care in contextul economic actual nu pune o frana economiei", a declarat premierul dupa sedinta de Guvern.CITESTE SI: