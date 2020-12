Prima sedinta a noului guvern - saptamana viitoare. Care sunt prioritatile

Prim-ministrul desemnat, Florin Citu , a declarat, in noaptea de marti spre miercuri, dupa validarea de catre PNL a listei ministrilor liberali, ca prioritara este derularea in cele mai bune conditii a campaniei de vaccinare anti-COVID, care ar urma sa inceapa in Romania in data de 27 decembrie.De asemenea, conform lui Citu, pana la data de 31 decembrie "urmeaza o serie de ordonante care pregatesc bugetul si perioada urmatoare"."Saptamana viitoare va fi prima sedinta de Guvern. Prioritatile sunt, pe langa aceste ordonante, campania de vaccinare - trebuie sa ne asiguram ca toate fondurile destinate campaniei de vaccinare vor fi alocate, de aceea trebuie sa venim si cu un buget foarte rapid, dar ne vom asigura ca aceasta campanie se va derula in cel mai bun mod", a precizat Florin Citu.CITESTE SI: