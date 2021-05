Care este indiciul ca premierul a negociat cu grupul PNL de la Cluj. "Daca Florin Citu va candida la Congres, jumatate dintre filiale isi vor schimba parerea"

Florin Citu isi creste influenta in partid

Astfel, dupa intalnirea pe care seful Executivului a avut-o luna trecuta cu liderii liberali de la Cluj, in echipa Secretariatului General al Guvernului a aparut si Tudor Rares Cataniciu despre care presa scrie ca este un apropiat al lui Mircea Abrudean, fost prefect al Clujului, actual secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.Tudor Cataniciu este fiul Stelutei Cataniciu, fosta membra PD, in echipa lui Emil Boc , apoi PNL vechi, apoi membra a Partidului Conservator, apoi ALDE , iar acum PSD . De altfel, facem precizarea ca Steluta Gustica Cataniciu a mai prins un mandat de deputat in urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie, iar pentru ca nu a mai fost pusa pe lista celor de la PSD Cluj, Cataniciu a intrat in PSD Bihor. Potrivit declaratiei de avere, Tudor Rares Cataniciu a obtinut sute de mii de lei din pozitia de "procurator de fonduri", a lucrat tot intr-o institutie la stat, la Transelectrica , de unde a incasat un venit de 116.809 de lei. Tanarul familiei Cataniciu detine 2 case de aproximativ 600 de metri patrati in Cluj-Napoca, un teren intravilan de 60 de metri patrati si un autoturism Ford cumparat in 2010, potrivit declaratiei de avere.Sociologul Alfred Bulai a explicat pentruca, din pozitia de sef al Guvernului, Florin Citu are foarte mari sanse sa il invinga pe Ludovic Orban la Congresul ce va avea loc in aceasta toamna."Daca Florin Citu va fi contracandidatul principal al lui Ludovic Orban , atunci el trebuie sa fie si intr-o pozitie comfortabila pentru a avea castig de cauza. Din pozitia de sef al Guvernului, Florin Citu are foarte mari sanse la Congresul PNL.Va garantez ca daca Florin Citu va ramane pe pozitii si va candida la Congres, jumatate dintre filiale isi vor schimba instant parerea. Citu este cu banii, sa nu uitam", a precizat sociologul pentru Ziare.comDe altfel, surse liberale au precizat ca, in ciuda faptului ca Ludovic Orban a anuntat ca are sustinerea a 36 de organizatii liberale , premierul Florin Citu strange tot mai multa sustinere in partid, notorietatea acestuia fiind in crestere in sondajele interne."Chiar daca la inceput nu era vazut ca mana de fier de care partidul are nevoie, Citu a inceput acum sa beneficieze de multa sustinere in interior. E si seful Guvernului, de la el pleaca multe. Are mari sanse sa castige la Congres. Povestea ca el nu va candida la Congres ramane un basm. De ce credeti ca n-a anuntat inca faptul ca il va sustine pe Ludovic Orban? Daca nu intentiona sa candideze si el la presedintia partidului, anunta ca il sustine pe Orban. Asa era normal", au precizat surse liberale.Amintim ca Ludovic Orban a anuntat recent ca 36 de organizatii judetene PNL au votat pentru sustinerea candidaturii sale la un nou mandat de presedinte al partidului."Un numar de 36 organizatii au votat in birourile judetene sustinerea candidaturii mele. Nu am vrut sa spun, nu am fortat. E o chestiune normala, fireasca sa ai alegeri in partid, pentru ca democratie inseamna si democratie in interiorul partidului si in mod clar vom face congres anul acesta", a spus presedintele PNL.