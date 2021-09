Proiectul Anghel Saligny a fost adoptat. "Voi informa liderii europeni în legătură cu situaţia din România" VIDEO

Acesta a adăugat că nu face decât să respecte programul de guvernare.Premierul a spus că o să ia legătura cu liderii europeni în legătură cu ceea ce se întâmplă în România deoarece există ”o alianță toxică”.Principalele declarații ale premierului:- Am avut astăzi o ședință de guvern scurtă. Din păcate colegii de la USR -PLUS nu au participat, deși este în atribuțiile lor.- Am aprobat singurul punct de pe ordinea de zi, Planul Național de Investiții Anghel Saligny.- Acest program este în programul de guvernare pe care nu facem decât să îl respectăm. Cine spune așa ceva nu face decât să mintă, sau să nu respecte programul de guvernare.- Deci este un plan de investiții care a fost deja inclus în programul de guvernare.- Este un plan de investiții care este corelat cu ceea ce vom aproba în câteva săptămâni, Planul Național de Redresare și Reziliență.- Voi informa liderii europeni în legătură cu situaţia din România.