Protest din partea mai multor organizații după ce Florin Cîțu a suplimentat „pe ascuns” subvențiile partidelor cu 90 de milioane de lei

Partidele primesc prea mulți bani față de ce nevoi au

Istoricul creșterii subvenției pentru partide

Anunțul privind mărirea subvenției a fost făcut chiar de către premier , la finalul ședinței de guvern de marți, când a fost aprobată rectificarea bugetară. Cîțu a explicat că a făcut modificarea la cererea Autorității Electorale Permanente (AEP)."A fost o solicitare de la AEP pentru a avea aceeași sumă ca anul trecut la subvenția partidelor, nu mai mare, nu mai mică, suma a fost aprobată", a declarat, marți, 7 septembrie, premierul Cîțu, la finalul ședinței de Guvern în care a fost aprobată rectificarea bugetară.Astfel, partidele urmează să primească în acest an peste 250 de milioane de lei (50 de milioane de euro), după ce, anterior, guvernul părea că retrage suplimentarea bugetului pentru partide. În cel de-al doilea draft al rectificării bugetare, suma alocată pentru partidele politice ar fi putut ajunge la un total de 265 de milioane de lei. Mai multe organizații au semnat o scrisoare în care protestează față de „creșterea nejustificată” a sumelor pentru partide și amintesc că în 2020 Florin Cîțu declara că va tăia subvenția.„Lucrez la bugetul pentru 2021 și exact ca în 2020 voi propune economii REALE la bugetul de stat prin: - tăierea cu un procent SEMNIFICATIV a subvenției pentru partidele politice și în 2021. În 2020, deși an electoral, am tăiat subvenția pentru partidele politice cu 30%. Marcel Ciolacu , așa se fac economii substanțiale la bugetul pentru anul viitor. Nu prin pseudo-demisii din Parlamentul României”, afirma Cîțu pe Facebook „Deși prin bugetul din 2021 se alocaseră 162 de milioane de lei, pentru un an care nu este electoral și deci cu cheltuieli reduse, rectificarea bugetară a adus o suplimentare pe care o considerăm nejustificată. La fel de nejustificată considerăm și declarația președintelui AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, cu privire la faptul că acesta este nivelul normal al subvenției și că nu poate scădea, întrucât partidele și-au făcut anumite planuri”, transmite Expert Forum. Printre organizațiile care au semnat scrisoare de protest se regăsesc: ActiveWatch, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție - VeDem Just, Asociația Pentru Minți Pertinente AMPER, Centrul pentru Studiul Democrației, Centrul pentru Resurse Civice, Centrul pentru Inovare Publică, CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publică, CIVICA Iași, Expert Forum, Geeks for Democracy, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Societatea Studențească de Științe Politice, Mircea Kivu, activist civic.După primele șase luni ale acestui an, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a livrat deja 92 de milioane de lei din bugetul de stat către partide, sub formă de subvenție. Un raport EFOR arată că banii primiți de formațiuni sunt mult peste nevoile reale ale acestora, cheltuind abia jumătate din cât au primit.Din această sumă, cea mai mare parte a mers către propagandă și presă, capitol la care PSD și PNL au fost „campioni”. Concret, PSD a cheltuit 66% din bani la această categorie, în timp ce PNL s-a folosit de 62% din resurse. Ziare.com a scris lună de lună despre sumele concrete cheltuite de partide către presă și propagandă. De exemplu, în luna iunie, PSD a scos din visterie 3,3 milioane de lei, în timp ce PNL „doar” 1,2 milioane de lei.Totodată, până în 2024, partidele ar putea rămâne cu sume fabuloase pe care să le folosească în campaniile electorale, având în vedere că vor avea loc patru rânduri de alegeri.Noua lege a finanțării partidelor politice a fost votată în 2015, cu 262 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și 20 de abțineri. Aceasta prevedea ca formațiunile să primească anual o subvenție de la buget pentru a se evita banii negrii. Fostul deputat PSD Mircea Drăghici, inițiatorul legii, explica că prin această nouă lege se va descuraja corupția. Aceeași lege interzicea atunci și distribuția de bunuri cu însemne electorale în timpul campaniei electorale, ca de exemplu pixuri, brichete, fulare, găleți etc.În 2015, formațiunile au primit subvenție de la bugetul de stat un total de 6,76 milioane de lei, sumă care avea să se dubleze în anii următori, mai întâi în 2016 la 14,46 milioane de lei, iar apoi în 2017 la 30 de milioane de lei.Explozia subvenției pentru partide a avut loc începând cu 2018, când același Mircea Drăghici a venit cu o inițiativă de modificare a legii finanțării partidelor și a campaniilor electorale. Social-democratul a introdus atunci un amendament prin care de la „partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat” s-a ajuns la „suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și de cel mult 0,04% din produsul intern brut”.În iulie 2021 Drăghici, care în trecut era trezorierul PSD, avea să fie condamnat definitiv la cinci ani de închisoare pentru că a încercat în 2018 să folosească subvenția pentru partide pentru a-și cumpăra o vilă și o mașină.