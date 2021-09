PSD și PNL au boicotat din nou ședința Birourilor Permanente. Calendarul moțiunii nu poate fi stabilit

Interesul taberei Cîțu este să împingă votul moțiunii de cenzură după congresul PNL din 25 Septembrie. “Dacă Florin Cîțu intră la congres ca premier, are șanse mari să câștige competiția cu Orban. Dacă moțiunea trece până atunci, va fi complicat”, susțin surse din conducerea PNL.Surse politice declarau încă de dimineață că parlamentarii PSD nu vor participa nici marți, 7 septembrie, la ședința Birourilor Permanente Reunite. USR PLUS și AUR încearcă pentru a patra oară să stabilească votul moțiunii de cenzură.Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, marți, înainte de ședința Birourilor Permanente Reunite ale celor două Camere, că este șocată de faptul că PSD și PNL blochează un drept constituțional, depunerea unei moțiuni de cenzură de către USR PLUS și AUR.„Astăzi vom trimite către guvern această înștiințare. E o obligație legală în baza regulamentului, e obligația președintelui Camerei Deputaților de a informa Guvernul. Eu sunt șocată de această situație în care colegii de la PSD și PNL blochează un drept constituțional, acela de a depune o moțiune de cenzură”, a declarat Anca Dragu. Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban , a anunțat, luni seara, că dacă marți nu va exista cvorum în Birourile Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzură, atunci va comunica personal Guvernului moțiunea de cenzură și va fi demarată astfel procedura moțiunii.”Eu am convocat BPR de trei ori pentru a derula procedura. De două ori nu a existat cvorum și a treia oară prima dată s-a retras PSD, după care s-au retras reprezentanții PNL și n-a mai existat cvorum. Dacă mâine nu va fi cvorum, v-o spun foarte limpede, eu nu pot să blochez o moțiune de cenzură pentru că ar însemna că eu comit un abuz în funcție, o încălcare grosolană a Constituției și a democrației în România.Dacă nu se întrunesc statutar Birourile Permanente Reunite voi comunica Guvernului moțiunea de cenzură și vor demara toate termenele care sunt prevăzute odată cu comunicarea. Mă acuză pe mine unii colegi de-ai mei că eu vreau să duc la căderea Guvernului Cîțu, că eu grăbesc procedurile de moțiune de cenzură”, a declarat Orban, la Realitatea TV.