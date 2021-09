PSD joacă în “echipa câștigătoare”. Planul lui Cîțu de a rămâne la putere

Marcel Ciolacu și-ar dori ca USR PLUS și AUR să voteze moțiunea PSD, astfel încât liderul social-democrat să-și treacă în palmares răsturnarea premierului Cîțu.În cazul în care PSD va bloca moțiunea USR PLUS Dan Barna și Dacian Cioloș sunt dispuși sa voteze moțiunea inițiată de PSD, numai să-l dea jos pe Cîțu, susțin surse politice pentru ziare.com.Planul taberei Cîțu e să împingă moțiunea de cenzură (fie a USR, fie a PSD) până după congresul PNL din 25 Septembrie. “Dacă Florin Cîțu intră la congres din postura de premier, Ludovic Orban nu are nicio șansă. Chiar dacă moțiunea trece după congres, partidul știe că tot Florin Cîțu e prima opțiune a președintelui Iohannis pentru formarea noului guvern”, susțin surse din conducerea PNL.De partea cealaltă, Ludovic Orban are interesul ca moțiunea de cenzură să treacă până la congres, pentru a arăta că Florin Cîțu a pierdut guvernarea pentru PNL.