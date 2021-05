Claudiu Nasui respinge ideea ca ar fi impotriva legii privind 5G: O minciuna. Am vorbit si cu premierul despre acest subiect

"Comisia Europeana a trimis Ministerului precizari in care sublinia ca Romania pregateste o lege pentru introducerea infrastructurii 5G, care daca ar contine reglementari de natura tehnica, potrivit Directivei 2015/1535, Comisia ar trebui notificata in privinta lor", a adaugat acesta."Vad ca circula informatia ca as fi impotriva legii privind 5G in Romania. Este o minciuna. Am vorbit si cu premierul despre acest subiect. Ministerul Economiei sustine fara echivoc aceasta lege.Am primit comunicari din partea Comisiei pe acest subiect deoarece suntem punct national de contact cu comisia pentru Directiva 2015/1535. Fiind punct national de contact suntem obligati, daca primim comunicari de la CE, sa transmitem mai departe institutiilor relevante.Comisia Europeana a trimis Ministerului precizari in care sublinia ca Romania pregateste o lege pentru introducerea infrastructurii 5G, care daca ar contine reglementari de natura tehnica, potrivit Directivei 2015/1535, Comisia ar trebui notificata in privinta lor.Subliniez ca sustinem pe deplin adoptarea legislatiei privind 5G in Romania, iar in urma analizei facute asupra legislatiei incidente, a caracterului de urgenta a legii si a altor precedente la nivel european, procedura parlamentara de adoptare a legii poate merge mai departe", a scris Claudiu Nasui joi pe Facebook Premierul Florin Citu a reactionat joi si s-a aratat surprins de decizia ministrului Economiei Claudiu Nasui de a solicita amanarea dezbaterii in Parlament a propunerii legislative care reglementeaza implementarea retelelor 5G, in contextul in care pe 15 aprilie Executivul a aprobat un proiect de lege privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G.Critici au venit si din interiorul coalitiei: Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat este greu de inteles ce Nasui a facut acest lucru, mai ales in contextul in care procedural Guvernul poate face astfel de solicitari si nu Ministerul Economiei."E bine ca anumiti ministri sa invete putina procedura. E greu de inteles de ce ministerul Economiei trimite scrisori catre Parlament, pentru amanarea Legii 5G, transmisa in procedura de urgenta de Guvernul din care face parte. Greu de inteles. Ca procedura, pentru ca nu un ministru, ci doar Guvernul, eventual prin Departamentul pentru relatia cu Parlamentul, putea sa ne comunice solicitarea. Dar mai ales politic si strategic, pentru ca stim cu totii cat de important si stringent este acest subiect. Etapele de decizie au fost deja bifate: cea politica, in cadrul Coalitiei, cea de securitate, in cadrul CSAT , cea executiva, in cadrul Guvernului", a afirmat Alina Gorghiu joi.De cealalta parte, P SD a venit cu acuze dure la adresa lui Nasui, afirmand ca atunci "cand esti prost, nici macar noile tehnologii nu te ajuta sa maschezi asta".Ministrul Claudiu Nasui ar fi solicitat, conform unor informatii aparute in spatiul public, amanarea dezbaterii legii privitoare la adoptarea unor masuri care relgementeaza implementarea retelelor 5G. Motivul ar fi fost ca nu este respectata procedura referitoare la trimiterea initiativei legislative in Parlament.