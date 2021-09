Reacția lui Florin Cîțu după ce Cioloș a sugerat ca USR PLUS să facă noua propunere de premier

Întrebat ce părere are despre afirmațiile lui Dacian Cioloș, premierul Florin Cîțu a afirmat că este o „propunere neseriosă” și că nu o poate considera.„O propunere neserioasă, sincer. PNL e cel mai mare partid de dreapta. Dacă vii cu astfel de propuneri, nu pot să le consider decât neserioase”, a declarat Florin Cîțu.Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloş a afirmat, vineri, 10 septembrie, vrea ca formaţiunea pe care o conduce să revină la guvernare prin numirea unui prim-ministru, care să poată face reforme. El a menţionat că, dacă USR PLUS nu are garanţia că poate face reforme, se poate gândi şi la opoziţie decât să fie un “partid umbră al PNL-ului”.“Dacă avem garanţii şi ne putem lua garanţii că putem face aceste reforme are sens să rediscutăm de o reintrare la guvernare. Dar asta presupune să ne luăm aceste garanţii şi eu vă lansez o idee care poate părea provocatoare. Cred că cea mai bună modalitate prin care să ne asigurăm că, dacă intrăm din nou la guvernare, putem face reforme este - de ce nu - să propunem celor de la PNL şi UDMR , dacă mergem în continuare împreună, să facem o propunere de premier, care să-şi asume aceste reforme în numele Guvernului”, a afirmat Dacian Cioloş.