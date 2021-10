Reacții ironice după ce Cîțu a anunțat că a fost în Colectiv, la 6 ani după incendiu. Postarea ambiguă după noaptea tragediei

Sâmbătă, pe 30 octombrie, când s-au comemorat 6 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, premierul interimar Florin Cîțu a anunțat că a fost prezent în acea noapte acolo, dar și că are prieteni care au ajuns la spital, în urma tragicului eveniment:

"Am aprins astăzi o lumânare în memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte, inevitabil, de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital.

Sunt 6 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea este la fel de puternică", a scris Cîțu pe Facebook.

Pe mulți i-a luat prin surprindere informația, unii au căutat printre postările de acum 6 ani și au descoperit doar un anunț sec, informativ, în limba engleză, al lui Florin Cîțu despre incendiul din Colectiv:

Ovidiu Vanghele, ziarist de investigații, l-a abordat direct pe Florin Cîțu, pe Whatsapp, cu o întrebare directă: "Chiar ați fost la Colectiv în noaptea nenorocirii, așa cum spuneți în postarea de pe Facebook?".

Premierul nu i-a oferit un răspuns.

Printre cei care au reacționat la anunțul surprinzător de sâmbătă al premierului este și sociologul Gelu Duminică:

"6 ani a păstrat dl Cîțu secretul prezenței sale în Clubul Colectiv chiar în noaptea incendiului.

Foarte probabil să aflăm că a fost și în 22 decembrie 1989 în Piața Universității, că a luat bătaie de la mineri în vara lui '90 și că a jucat în America, alături de Generația de Aur. De fapt, nu m-ar mira să-și aducă aminte că a dat și vreun gol...", a scris Gelu Duminică pe Facebook.

Postare premierului de pe 30 octombrie a strâns peste 1.400 de comentarii, multe dintre ele, ironice:

"Aloooo, unde ai fost tu, bre, acolo? Cu asta ai cam atins apogeul nesimțirii și al grobianismului! Nu poți să scrii așa ceva, nu ai cum...ești sadic."

"Poate ne zici cum a fost și la bătălia de la Gaugamela, că ziceau cronicarii că parcă te-au văzut cum ascultai Dave Grohl cu Alex cel Mare și Parmenio."

"Tu nu ai fost nicăieri! Sunt sigur. Ești doar un impostor care minte fără scrupule și se cațără pe cadavre la fel ca cei pe care îi cultivă. Ia zi, ai fost și la Cernobâl, ai fost rănit la revoluție, ai stat și în temnițele comuniste? Pe unde ai mai fost?"

"Curând o să spui că tu ai fost și când au căzut turnurile gemene în New York."

"Ciocu' mic, că tu n-ai fost nicăieri. Ești vinovat de niște morți din valul 4. Cam aproape toți. Plus că, dacă te durea inima atât de tare, nu te afișai alături de Piedone la începutul anului școlar."