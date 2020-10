Romania este, joi, cea mai scumpa piata de energie din regiune si va importa electricitate toata ziua

Astfel, pretul spot al energiei cu livrare joi este de 47,41 euro pe MWh, in timp ce in Ungaria este 26,26 euro pe MWh, in Slovacia - 46,24 lei pe MWh si in Cehia - 46,22 lei pe MWh.Totodata, datele bursei de energie arata ca fluxurile transfrontaliere pe parcursul zilei vor fi doar in directia importurilor.Spre exemplu, la ora 10:40, consumul tarii era de 7.387 MW, productia - 6.654 MW, diferenta de 734 MW reprezentand importuri Principalele surse de productie erau cele hidro - 23,7%, urmate de carbune - 21,16%, nuclear - 20,20%, hidrocarburi - 19,74%, eolian - 11,63%, fotovoltaic - 2,8%, biomasa - 0,76%.