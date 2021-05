Premierul Citu, nemultumit de termenele proiectelor de infrastructura: "Ceea ce pot sa va garantez este ca nu se va mai lucra asa de acum inainte"

Florin Citu a afirmat, marti, intr-o vizita facuta pe santierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare, ca problema este aceea ca sunt incepute proiecte de infrastructura, dar ca dureaza pana cand sunt finalizate."Problema pe care o vad si o vom remedia in aceasta guvernare este ca incepem proiecte de infrastructura si apoi dureaza si dureaza si dureaza. Si acest proiect, inteleg ca a fost in 2007 prima intentie, dar in 2015 a fost pregatit si abia acum putem sa vedem ca se apropie de finalizare.Am invatat din ce s-a facut prost in ultimii 30 de ani, atat pe finantari din fonduri europene, cat si pe finantarile de la buget si toate aceste proiecte de infrastructura pe care le pornim acum, si ati vazut ca am pornit la Sibiu-Pitesti si A7 si sunt mai multe, vor fi facute exact in termenul pe care ni-l asumam de la inceput. Aici am vorbit clar, acest pod va fi terminat la finalul anului, este asumata, resursele financiare sunt puse la dispozitie, trebuie doar sa continuam", a afirmat Citu.El a precizat ca fiecare proiect de infrastructura va fi finalizat la termenul anuntat de la inceput."Dar nu este doar despre aceste obiective, este despre toate obiectivele de infrastructura in Romania care au fost taraganate ani de zile. Vom modifica si legislatia, vom avea si resursele ca de acum inainte cand incepe si avem un termen de finalizare sa ne tinem de termen. Romania are nevoie de infrastructura si este unul dintre obiectivele pentru care merg astazi la Bruxelles", a transmis premierul.