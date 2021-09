Sebastian Lăzăroiu: „Stelian Ion era cumva pe lista neagră a preşedintelui. Felul în care a făcut-o Florin Cîţu a fost mai rău ca la Vlad Voiculescu”

Sebastian Lăzăroiu a fost întrebat, duminică, la emisiunea Insider Politic, de către realizatorul Sebastian Zachmann care este cauza adevărată a ruperii coaliţiei: ”Justiţia sau banii pentru primari”?“Nu a fost niciuna, nici alta. A fost o serie întreagă de neînţelegeri şi mie mi-a fost greu să cred la început că a fost un accident , părea ceva premeditat, părea că liberalii vor să-i dea afară pe cei de la USR din Guvern. Mai culegând informaţii, din ce am înţeles, cam toată lumea mi-a spus că a fost un accident şi o neînţelegere, nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Nişte analize greşite, nu au luat în calcul că USR PLUS chiar ar putea să iasă din Guvern şi să depună o moţiune de cenzură, a fost evaluarea greşită a lor.Pe de altă parte, cred că a fost şi o neînţelegere, pentru că pe premierul Cîţu l-am auzit vorbind în ultima vreme despre şantaj din partea USR PLUS, au spus cei de la USR PLUS trecem PNDL-ul cu amendamentele noastre, dar voi ne ajutaţi să trecem proiectul cu Secţia Specială. El a numit asta şantaj, dar nu e şantaj”, a afirmat Lăzăroiu.El consideră că Stelian Ion se afla pe lista neagră a preşedintelui Klaus Iohannis “Stelian Ion era cumva pe lista neagră a preşedintelui, preşedintele clar a dat un semnal undeva în iulie cred, a spus că e nemulţumit şi imediat şi premierul şi ceilalţi lideri ai PNL au început să mârâie, nu au fost foarte agresivi, au început să mârâie împotriva lui Stelian Ion. E clar că el era pe o listă de remaniere. Au zis să profităm de ocazie acum şi să o facem. Felul în care a făcut-o Florin Cîţu a fost mai rău ca la Vlad Voiculescu, că l-a chemat pe Dan Barna , i-a spus trimit decretul, aici nu a mai fost, l-a sunat cu două minute înainte şi a dat drumul la decizie”, a explicat sociologul.Întrebat de Sebastian Zachmann ce ar fi făcut dacă era consilierul lui Florin Cîţu şi era întrebat dacă să îl demită sau nu pe Stelian Ion, Sebastian Lăzăroiu a răspuns: “Categoric, nu. Dacă vrei să mai stai pe scaunul pe prim-ministrul. Era previzibil”Sebastian Lăzăroiu consideră că Florin Cîţu va câştiga alegerile din PNL deoarece acest lucru îl doresc cei mai mulţi lideri de organizaţii judeţene.Sociologul a precizat că, dacă va rămâne un guvern minoritar liberal, atunci deficitul României va ajunge la 12 la sută.