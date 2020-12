Sectorul industrie a trecut pe plus. Citu: "Reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere peste asteptari"

"Sectorul industrie a trecut pe PLUS dupa 19 luni! In octombrie 2020 dinamica sectorului industrial a devenit pozitiva. Acest sector a fost aruncat in recesiune in aprilie 2019. Revenirea sectorului industrial reprezinta dovada clara ca in 2021 Romania poate avea o crestere economica peste asteptari. Dar pentru a garanta aceasta crestere economica peste asteptari in 2021 este nevoie de un program de guvernare care sa stimuleze in continuare investitiile si un buget care sa elimine risipa resurselor bugetare", subliniaza Florin Citu.Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica, in luna octombrie 2020, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare fata de luna precedenta cu 3,2%, ca efect al cresterilor inregistrate de cele trei sectoare industriale: productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+ 4,8%), industria prelucratoare (+3%) si industria extractiva (+1,4%).Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 2,1%. Industria prelucratoare a crescut cu 2,6%, in timp ce productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat si industria extractiva au scazut cu 3,2%, respectiv cu 1%.De asemenea, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 1,3%, ca urmare a scaderilor inregistrate in industria extractiva (-9,0%), industria prelucratoare (-1,0%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-0,4%).Productia industriala, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a crescut cu 1,2%, datorita cresterilor inregistrate de industria prelucratoare (+1,6%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+0,7%). Industria extractiva a scazut cu 9%.CITESTE SI: Expert: Pana la Craciun, in Bucuresti vor fi aproape 100.000 de infectari. "Este o povara insuportabila"