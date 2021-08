Fostul șef al spionilor, despre implicarea serviciilor în dezvăluirile despre Cîțu. „Nu reprezenta niciun fel de interes pentru nimeni atunci când era student”

Am aflat şi eu, astăzi - mi-a zis cineva - că eu sunt cel responsabil de această deconspirare, că eu am transmis către domnul Orban această informaţie. Cu tot respectul pentru funcţia ocupată de domnul Cîțu, nu reprezenta niciun fel de interes pentru nimeni atunci când era un student... mediu în SUA. Nu interesa pe nimeni. Cine să stea, din servicii, după el? Dacă cineva îşi propunea să urmărească pe cineva, alegeau nişte ţinte serioase, care puteau să prezinte interes pentru România", a spus Silviu Predoiu.Cât despre posibilitatea ca Florin Cîțu să fi fost trimis de nişte instituţii ale statului român la studii în străinătate, acesta a mai spus: "Cred că instituţiile statului român, dacă trimiteau, trimiteau pe cineva care nu a picat examenul de treaptă şi care nu a picat la facultate. Alegeau pe cineva capabil, care trecuse prin nişte olimpiade, cineva care chiar promitea ceva", a declarat Silviu Predoiu Într-o declarație, șeful PNL Ludovic Orban , lăsa să se înțeleagă că serviciile ar fi avut vreo legătură cu acest subiect.„Le atrag atenţia celor din exteriorul PNL care îşi bagă coada, de două luni, în democraţia internă, care folosesc instrumente nedemocratice, care sucesc mâinile la spate, care arata pisica, care umblă la scheletele din dulap ale unora şi altora, că nu cedez.Îmi doresc un PNL liber, cu oameni pe propriile picioare, care decid conform propriilor conştiinţe şi conform propriei evaluări şi discernământ. Îmi doresc un PNL în slujba României, care să nu trădeze niciodată interesele fundamentale ale ţării pe care o iubim, îmi doresc un PNL care să aibă forţa şi curajul să ia toate deciziile să ducă România spre destinul pe care îl merită, printre cele mai puternice tari din Europa! Aşa să îmi ajute Dumnezeu”, spunea Ludovic Orban , la conferinţa de alegeri a PNL. Fostul șef al SIE și-a anunțat în luna aprilie a acestui an demisia din partidul ProRomânia, partid pe listele căruia a candidat pentru un fotoliu de parlamentar.