Fostul șef SIE, critici la adresa lui Cîțu: „Cum poți să spui despre un membru CSAT și ministru de finanțe că este spion rus și pe urmă să-l lași în pace?”

Cîțu, acuzații la adresa lui Teodorovici

„Nu sunt pregătiți înainte și nici nu-și asumă să spună. Ca să nu rămân dator, aș da două exemple, rapid, prin care se arată că nu înțeleg nici răspunderea nici conceptul de securitate . Relativ recent, un membru al Parlamentului, cu experiență de pregătire militară, a făcut o afirmație: serviciile de informații s-au implicat în campania internă din PNL . Și a încheiat declarația fără să spună când, cine, cum, de unde știe, ce cunoaște, aruncând astfel anatema pe o întreagă categorie profesională, nu pe persoane, nu pe funcții, ci pe toți lucrătorii de acolo. Eu am pus niște întrebări publice și am fost admonestat: de ce vorbiți, ce v-a apucat? Întrebarea corectă era de ce nu au declarat nimic serviciile vizavi de această acuză publică făcută de un parlamentar al României? Au directori, au purtători de cuvânt, de ce nu au spus nimic.Și al doilea exemplu, l-am auzit de curând pe primul ministru al României , acuzându-l public pe domnul Teodorovici, fost ministru de finanțe și fost membru plin în CSAT , ca fiind spion rus. Oricum, hăhăia cu gura până la urechi când a spus treaba asta. Ești vice-președintele CSAT-ului și în mod paradoxal ești cel mai bine informat om din România, pentru că pe locul unu în numărul de informări primite se află premierul, nu președintele. Cum poți să spui despre un membru CSAT și ministru de finanțe că este spion rus și pe urmă să-l lași în pace?”, a declarat Silviu Predoiu pentru Aleph News Acesta s-a referit și la un episod recent în care liderul AUR a fost acuzat că este susținut de Moscova.„Ca să ne arate că nu ne-am înșelat și nu am auzit greșit, zilele trecute îi spunea unui lider al unui partid de opoziție, cred că lui George Simion : când ai fost ultima dată la Ambasada rusă, ți-ai luat banii de la ruși? Insinuând același lucru. Pe mine nu mă interesează jocurile lor politice, pe mine mă interesează că prin aceste abordări arată că sunt iresponsabili. Nu înțeleg gravitatea unor asemenea afirmații, ceea ce înseamnă că nu înțeleg semnificația termenului de securitate națională. Aceștia sunt oamenii cărora serviciile le trimit informări.”Fostul șef SIE a subliniat că toate alianțele s-au rupt nu într-o bătălie de principii, ci într-o bătălie de orgolii.„Toate alianțele s-au rupt nu într-o bătălie de principii, ci într-o bătălie de orgolii. Cine e pe primul loc. Cine face fără să consulte pe altul.Așa s-a întâmplat până acum. De ce s-ar întâmpla altfel de astăzi înainte? E același patern repetat. Nu am spus în vară (că se destramă coaliția n.r.) pentru că am luat în calcul vacanțele parlamentare. Erau întărâtați din mai. Parlamentarii noștri nici pentru o bătaie bună nu-și strică vacanțele. S-au dus în vacanță, s-au simțit bine, s-au plimbat și acum fac prima pagină.Publicul neutru e cel 70% care nu i-a votat și care, din păcate, acum este convins că a făcut bine că nu a votat. Nu este așa. Foarte rău că nu a votat, că poate îi sancționa și nu ajungeam aici.” Premierul Florin Cîţu i-a felicitat sâmbătă, 31 iulie , la conferinţa de alegeri a PNL Tulcea, pe liberalii din acest judeţ, pe motiv că au "salvat România de un spion rus", primul ministru făcând referire la un fost senator de Tulcea."Trebuie să vă felicit pentru ceva special: dumneavoastră aţi salvat România. Aţi scos din Parlamentul României un om care făcea foarte, foarte mult rău, senator de Tulcea şi l-aţi redat sectorului privat. Acolo va face rău poate, dar unei singure companii, poate propriii bani şi-i va pierde. Dar felicitări, aţi salvat România de un spion rus şi vă felicit şi pentru asta”, le-a spus Florin Cîţu delegaţilor.