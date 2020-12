Stelian Ion a preluat mandatul de ministru al Justitiei. Programul stabilit pentru ceilalti ministri din Guvern

Stelian Ion a venit la sediul MJ dupa ce a participat la prima reuniune a noului Guvern la Palatul Victoria Inainte de a-i preda mandatul, Catalin Predoiu a facut o scurta declaratie presei, in care a explicat ca indeplinirea obiectivelor in domeniul Justitiei nu se poate face fara o cooperare intre Guvern si Parlament, dar si din partea asociatiilor magistratilor."Trebuie sa ne concentram pe realizarea unor asteptari din partea cetatenilor. Fara o cooperare intre Legislativ si Executiv obiectivele Justitiei nu pot fi atinse, indiferent cate eforturi fac Ministerul Justitiei si domnul ministru Stelian Ion. Este nevoie de suport din partea Parlamentului. Aceasta conditie este acum intrunita, de ieri avem o majoritate pro-justitie in Parlamentul Romaniei, avem o unitate de obiective intre Executiv si majoritatea din Legislativ, o unitate de obiective care nu a existat pana ieri.Se stie bine ca obiectivele Guvernului Orban in justitie nu erau si obiectivele majoritatii PSD din Parlament. Dar acest impediment este acum inlaturat prin vointa cetatenilor. As mai adauga faptul ca pentru un mandat de succes este nevoie si de sprijinul Ministerului Finantelor si de foarte multa cooperare din partea sistemului judiciar. Nu ma refer doar la CSM, ma refer si la asociatiile magistratilor", a spus Predoiu, dupa ce l-a primit pe Stelian Ion la sediul MJ.Cei mai multi dintre ministri isi vor prelua joi portofoliile. Programul stabilit in sedinta de Guvern de miercuri seara este urmatorul:ORA 8.30 - Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode (sediul MAI)ORA 9.00 Ministrul Educatiei, Sorin-Mihai Cimpeanu (sediul ME)ORA 9.30 - Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (sediul MIPE)ORA 9.30 - Ministrul Tineretului si Sportului, Novak Carol-Eduard (sediul MTS)ORA 10.00 - Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna (sediul MMAP)ORA 10.30 - Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan (sediul MMPS)ORA 10.30 - Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui (sediul MEAT)Ora 11.00 - Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula (sediul MTI)"Premierul Florin Citu participa la preluarea mandatului de ministru al Finantelor de catre Alexandru Nazare ", au mai precizat reprezentantii Guvernului, activitatea avand loc la ora 12.00.La randul lor, reprezentantii Aliantei USR PLUS au precizat ca noul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu , va prelua mandatul la ora 11.30.