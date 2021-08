Guvernul condus de Florin Cîțu alocă 3 miliarde de lei pentru PNDL 2 la câteva săptămâni înainte de alegerile din PNL

USR PLUS pune condiții pentru PNDL 3

Hotărârea vine la câteva săptămâni înainte de alegerile pentru șefia PNL din 25 septembrie, care de altfel este și data limită la care primarii pot trimite documentele de solicitare. În paralel, USR PLUS s-a răzgândit asupra proiectului similar cu PNDL 3, și pune mai multe condiții.Anunțul privind s uplimentarea PNDL 2 cu trei miliarde de lei a fost făcut de către ministrul Dezvoltării Cseke Attila, care a precizat că scopul este deblocarea unor investiții cu risc.„Suplimentarea de buget este menită să acopere costurile majorării preţurilor materialelor de construcţii şi a salariilor.Sprijinul financiar urmăreşte deblocarea acelor investiţii care riscă să fie întrerupte din cauza cheltuielilor crescute. Avem în prezent 4.423 de investiţii în diferite stadii de construcţie. Sprijinim proiectele comunităţilor locale şi am luat această măsură pentru a asigura finalizarea acestor investiţii”, a declarat Cseke Attila.Totuși, conform unui comunicat al ministerului, pentru a beneficia de finanțare, autoritățile locale trebuie să depună o solicitare și o notă justificativă până pe 25 septembrie, adică exact ziua în care are loc Congresul PNL la care se va alege noua structură de conducere a partidului.Un borcan cu miere al PNL-ului pentru primari îl reprezintă și Programul de Investiții „Anghel Saligny”, anunțat de către liderul PNL Ludovic Orban după prima întâlnire a coaliției de guvernare privind rectificarea bugetară. Proiectul este asemănător programului PNDL și urmărește finanțarea autorităților locale pentru a-și pune la punct infrastructură, de la rețeaua de apă curentă și canalizare până la rețeaua de gaze. Proiectul are o valoare de aproximativ 50 de miliarde de lei.Anunțul a primit inițial reacții ostile din partea partenerilor din USR PLUS. Vicepreședintele Camerei Deputaților Cristina Prună a criticat demersul, spunând că reprezintă „un concept pesedist de cumpărat primari și alimentat clientela politică cu banii noștri, ai tuturor”. Parlamentarul USR PLUS a amintit apoi investigațiile jurnalistice care au evidențiat situații absurde precum toalete de 80.000 de euro în școli sau becuri de 2.000 de euro.Proiectul a fost criticat apoi și de către ministrul Economiei Claudiu Năsui , care a explicat că nu a susținut niciodată PNDL și că s-a dovedit deja că prin acest program s-au furat bani publici."Nu am susţinut niciodată PNDL. Ţara aceasta a trecut deja prin două valuri de PNDL: PNDL 1, PNDL 2 şi acum avem PNDL 3. Vedem exact rezultatele primelor două PNDL-uri şi vedem toate problemele lor, vedem exact efectul pe care le-au avut în România. Niciodată nu am susţinut PNDL. (...) E vorba, totuşi, de un program din care s-a furat, putem să zicem cuvântul acesta în momentul în care un bec costă 2.000 de euro, în momentul în care faci parcuri în mijlocul la nicăieri, în momentul în care faci terenuri de fotbal în pantă, borduri peste borduri, dublu, triplu etajate, toate astea sunt PNDL şi românii trebuie să ştie că ăştia sunt bani care au ieşit din buzunarul lor”, a susţinut ministrul Economiei pe 11 august.Cu toate astea, două săptămâni mai târziu, copreședintele USR PLUS Dan Barna s-a arătat dispus să accepte programul, explicând că formațiunea sa nu se opune dezvoltării României. USR-PLUS este un partid al dezvoltării (...) şi din această perspectivă orice program care aduce resurse de dezvoltare la nivel local pentru drumuri, apă, canal şi gaz este un program care va avea şi are sprijinul nostru", a afirmat Dan Barna miercuri seară, 25 august.Vicepremierul a adăugat apoi că un astfel de program are nevoie de principii și monitorizare „foarte clare”, astfel încât primarii să nu mai fie încurajați să facă treabă de mântuială.„Pentru că un astfel de program de investiţii care trebuie să aducă bunăstare la nivel local în comunităţile din România trebuie să aibă nişte principii foarte clare, o monitorizare foarte clară, priorităţi predefinite, o cofinanţare, de exemplu, de la nivelul autorităţilor locale astfel încât primarii să nu mai fie încurajaţi să finanţeze cămine culturale în sate unde nu mai sunt tineri sau terenuri de sport sau parcuri în marginea lanului de porumb unde evident că nu merge nimeni se joace", a afirmat Dan Barna.Subiectul Programului Naţional de Investiţii va fi reluat săptămâna viitoare într-o sedință a coaliției de guvernare, când se va discuta și despre rectificarea bugetară.