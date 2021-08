USRPLUS critică PNDL-ul de 50 de miliarde de lei aprobat de guvern: „Un concept pesedist de mituit primarii care nu a scos niciun județ din sărăcie”

Cîţu a anunțat Programul naţional de investiţii 'Anghel Saligny'

Orban, despre cum vor fi cheltuiți cele 50 de miliarde din PNDL 3

"A început să se vorbească din nou de PNDL-uri şi alte concepte pesediste de mituit primarii. Vreau să ne aducem cu toţii aminte că nu există program din care să se fi furat mai mult ca din PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală). Ce reprezintă de fapt acest PNDL? Sume astronomice din taxele şi impozitele noastre care mai devreme sau mai târziu se vor duce tot în toalete de 80.000 de euro în şcoli sau becuri de 2.000 de euro. Vă mai amintiţi de faimoasele investigaţii jurnalistice în faţa cărora ne-am crucit cu toţii? E scandalos să nu fi învăţat nimic din risipa de bani publici care s-a întâmplat sub ochii noştri neputincioşi. Acum, în şedinţele PNL se vorbeşte de 50 miliarde de lei (10 miliarde de euro!) pentru noi proiecte de 'dezvoltare locală'", scrie Cristina Prună, pe Facebook Ea apreciază că în cei zece ani de implementare a PNDL, acest plan "nu a scos niciun judeţ din sărăcie" şi că "judeţele fruntaşe la PNDL, precum Teleormanul, au rămas cele mai sărace". Potrivit Cristinei Prună, investiţiile locale trebuie să continue pe fonduri europene, insuficient utilizate."Banii de la buget pentru proiectele locale trebuie să premieze performanţa, adică să meargă ca şi cofinanţare pentru proiecte europene. Doar aşa putem avea un minim filtru pentru furturi şi parandărături pentru firme de casă, cum s-a întâmplat de fiecare dată cu banii din PNDL. Să fie foarte clar! Reforma nu înseamnă să facem un alt PNDL, PNDL 3 sau alte nume pompoase care se pregătesc pentru a împacheta cu fundiţă roz acest nou program de cumpărat primari şi alimentat clientela politică cu banii noştri, ai tuturor", menţionează deputata.Guvernul a dezbătut, miercuri, în primă lectură, Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny", care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde pe cel puţin 6 ani, a anunţat premierul Florin Cîţu."Astăzi, am avut în primă lectură un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 'Anghel Saligny', un program de investiţii pentru autorităţile locale prin care vom putea să implementăm asfaltare de drumuri , canalizare şi apă, program care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde pe minim 6 ani de zile ", a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria El a susţinut că acest program este necesar, deoarece este "inadmisibil" să existe localităţi cu drumuri neasfaltate, fără canalizare sau apă. "Sunt lucruri de bază pe care puteam să le avem până acum în România. (...) Le vom face în acest mandat ", a afirmat prim-ministrul. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, afirmă, miercuri, că, dincolo de modul în care va fi denumit , noul program de investiţii asupra căruia s-a convenit în coaliţie va cuprinde proiecte de infrastructură care să acopere atât partea rutieră, cea de apă şi canal, dar şi extinderea reţelelor de gaz. ”Guvernul a fost mandatat să pregătească actul normativ necesar care să materializeze noul program”, a transmis liderul PNL.”Am decis în coaliţie, după discuţii prealabile în Biroului Executiv al PNL, demararea noului Program de Investiţii pentru comunităţile locale din cursul acestui an. Acesta se va derula după modelul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu un buget multianual de aproximativ 50 de miliarde de lei. Dincolo de modul în care va fi denumit acest program, am considerat mai important ca proiectele de infrastructură să privească atât partea rutieră, cea de apă şi canal, dar şi extinderea reţelelor de gaz. Partidul Naţional Liberal a promis gazul românesc în casele românilor, ceea ce ne obligă la îndeplinirea acestui obiectiv”, a scris, miercuri, pe Facebook, Ludovic Orban Acesta anunţă că, pentru perioada imediat următoare, ”Guvernul a fost mandatat să pregătească actul normativ necesar care să materializeze noul program şi să fixeze cadrul pentru a avea procedurile de selecţie a proiectelor”.”Comunităţile locale au nevoie de susţinere pentru a reuşi să se dezvolte şi să crească semnificativ calitatea vieţii fiecărui locuitor. Este datoria Partidului Naţional Liberal, în calitate de partid care s-a angajat la dezvoltarea României, să ofere sprijinul necesar tuturor celor care au fost aleşi la nivel local şi au angajat proiecte în sprijinul comunităţilor lor. Pentru acest lucru, de câteva luni de zile, am insistat ca la nivelul coaliţiei să avem o decizie clară, fermă, cu un calendar şi un buget asumat”,a mai transmis preşedintele PNL.