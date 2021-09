Reacția USR PLUS după ce premierul a anunțat că atacă moțiunea la CCR: „Florin Cîțu se agață cu disperare de Palatul Victoria. Ciolacu îl ajută să stea acolo”

„Florin Cîțu se agață cu disperare de Palatul Victoria. Constatăm după 5 zile de tergiversări că avem un guvern Cîțu Ciolacu. Ciolacu îl ajută să stea acolo. Este prima data în demcrație când o majoritate încearcă să blocheze o moțiune de cenzură. Nici când a căzut Dăncilă nu s-a întâmplat asta. Domnul Cîțu e destul de disperat.Pe de-o parte zice că nu-s bune semnăturile, apoi zice să-și retragă useriștii semnăturile. De un an și jumătate în Parlament se acceptă semnăturile olografe scanate. Niciunul dintre parlamentarii care au spus că au semnat moțiune nu spune că a retras-o. Asta este o prostie, o manipulare, o încercare disperată a echipei Cîțu de a vinde gogoși românilor”, a declarat la Antena3, Ionuț Moșteanu.Acesta a subliniat sprijinul acordat de PSD pentru evitarea votului asupra moțiunii.„Este terminat din punct de vedere politic. Realitatea arată că Marcel Ciolacu îi ține spatele, nu vin în Birourile Permanente și fac acest abuz constituțional”, a mai spus deputatul USR. Premierul Florin Cîţu a anunţat miercuri că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională pentru a se asigura că toate procedurile la depunerea moțiunii de cenzură USR PLUS și AUR au fost respectate. Totodată, premierul explică că moțiunea nu poate intra în dezbatere până la decizia CCR Cîțu a spus că sesizarea va fi depusă chiar miercuri și că trebuie așteptată decizia CCR înainte ca moțiunea să intre în dezbaterea Parlamentului.„Deciziile de azi se referă la legalitate. Nu ne opunem ca un partid parlamentar să depună moțiune de cenzură. Vrem să ne asigurăm că toate procedurile sunt respectate din punct de vedere al legalității. Să minți că ai depus nelegal niște semnături este inadmisibil. Decizia Curții Constituționale este sigura care poate să ne spună. După ce se îndeplinesc condițiile de legalitate vom lua o decizie ce vom face. Trebuie să avem o decizie a CCR, azi este a fost depusă acțiunea. Ce ne ne facem dacă participăm la această mascaradă și aflăm că totul a fost ilegal?”, a afirmat Florin Cîțu după ședința Biroului Permanent Național al PNL.Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban , şi preşedinta Senatului, Anca Dragu, au convocat o şedinţă comună a Parlamentului pentru joi la ora 16:00 în vederea citirii moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu, depusă de USR PLUS şi AUR.Cei doi preşedinţi ai Parlamentului îşi argumentează decizia de a convoca şedinţa de plen reunit pe faptul că Birourile Permanente Reunite (BPR) au eşuat în patru şedinţe succesive să facă acest lucru.