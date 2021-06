Florin Citu, Valeriu Gheorghita si Sorin Cimpeanu, sedinta pe tema beneficiilor vaccinarii copiilor. La discutii vor participa reprezentanti ai elevilor si parintilor

"Participare, alaturi de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, si vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, la o sedinta pe tema beneficiilor vaccinarii copiilor.Participa si reprezentantii UNICEF, ai Consiliului National al Elevilor si Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti", se arata in anuntul Guvernului.Din 2 iunie, de cand in Romania a inceput vaccinarea si pentru categoriile de varsta 12-15 ani, s-au vaccinat anti-COVID peste 10.000 de adolescenti, conform datelor transmise luni de autoritati.Romania este prima tara din Uniunea Europeana care a inceput vaccinarea copiilor cu varsta intre 12 si 15 ani."Tot aud discutii despre valul patru al pandemiei. Nu ar trebui sa avem aceste discutii. In Romania avem toate dozele necesare ca sa se vaccineze toata lumea. Nu e obligatoriu, dar avem dozele de vaccin. Ne vaccinam, nu mai avem val patru. Acest val patru exista doar daca nu vrem sa ne vaccinam. Vreau sa lasam in spate pandemia", a declarat Florin Citu