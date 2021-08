Ce variante de guvernare ar exista după ultimul sondaj publicat de Politico

Cum arată ultimele sondaje de opinie

Sondajul realizat de Dâncu

Social-democrații însumează cu AUR, potrivit ultimelor cifre date publicității de Politico.eu, 48% din intenția de vot, astfel că aceștia ar putea forma lejer o guvernare, dat fiind faptul că de regulă mai vin câteva voturi de la minorități și chiar de la UDMR De altfel, este știut faptul că UDMR este formațiunea politică care a stat cel mai mult timp la guvernare în perioada post-decembrista. Mai exact, reprezentanții UDMR au intrat la guvernare în decembrie 1996, când au făcut parte din guvernul CDR, și au reușit mereu de atunci să rămână la guvernare, astăzi ocupând câteva portofolii extrem de importante în Guvernul Cîțu.Partidele aflate la guvernare au pierdut procente semnificative. Potrivit ultimelor cifre Politico, PNL a coborât la 18% în intenţia de vot a electoratului român, USRPLUS a ajuns să fie depășit de AUR, având astăzi doar 12%, iar UDMR și-a păstrat procentul de 5-6%. Drept urmare, cele 3 partide aflate la guvernare nu ar mai reuși astăzi să obțină majoritate, acesta având doar 35-36%. O soluție în acest caz ar fi chiar aducerea AUR la guvernare, cu care s-ar crea lejer o majoritate.O altă variantă de guvernare ar putea fi, potrivit ultimelor calcule Politico, un guvern PNL- PSD . Cele două partide au împreună 52%, ceea ce înseamnă o majoritate lejeră în Parlament. Amintim că PNL și PSD au mai guvernat împreună, sub forma USL, în perioada Ponta- Antonescu, și timp de câteva luni, în perioada Băsescu, înainte de alegerile din 2008. Guvernul minoritar PNL Tăriceanu a fost sprijinit din parlament de PSD, iar în guvernul tehnocrat Cioloș, vicepremier a fost Vasile Dîncu, PSD deținând și posturi de secretari de stat.O analiză publicată de Politico.eu, bazată pe coroborarea sondajelor de opinie apărute în ultimul timp, arată că PNL a căzut la 18% în preferințele de vot ale românilor. Aceasta în condițiile în care PSD a ajuns în prezent la 34% din opțiunile electoratului. Social-democrații au câștigat ultimele alegeri parlamentare, din 2020, cu 28%, în vreme ce PNL a obținut doar 25%.De altfel, trendul descrescător al PNL se observa încă de atunci, astfel că situația actuală în care a ajuns partidul nu miră pe nimeni.Și alianța USR PLUS a înregistrat o scădere, fiind cotată cu 12%, mai puțin cu 3,5 procente față de scorul obținut la alegerile din 2020.În creștere, se mai află partidul AUR, condus de George Simion și Claudiu Târziu. Formațiunea este cotată cu 14%, în prezent, față de 9,1%, scorul obținut la ultimele alegeri parlamentare. Foarte important, partidul AUR a trecut peste USR PLUS în preferințele de vot ale românilor. Sociologul Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD , a prezentat joi, 19 august, un nou sondaj IRES, din care reiese că 79% dintre respondenți consideră că în România lucrurile merg într-o direcție greșită. De asemenea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, 35% dintre respondenți ar vota cu PSD și 27% cu PNL.„Este un trend oarecum constant în ultima vreme, pentru că momentele emoționale cum sunt cele de acum, o să le vedeți surprinse în alte întrebări care vorbesc despre deterioarea imaginii PNL și a partidelor care se află la guvernare”, a explicat Dâncu.În sondajul IRES au fost chestionate 1.006 persoane, eroarea fiind de +/- 3,1% . Sondajul a fost făcut în perioada 16-19 august.- Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, care este partidul politic pe care l-ați vota?PSD (Partidul Social Democrat) – 35%PNL (Partidul Național Liberal) – 27% USR-PLUS – 14%PMP (Partidul Mișcarea Populară – 2%UDMR (Uniunea Democrată Maghiară din România) – 5%Partidul Pro România – 2% ALDE (partidul Alianța Liberalilor și Democraților) – 1%AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) – 14%Candidat independent – 1%Alt răspuns – 1%.