VIDEO Citu: Livram, sambata, primele doze de vaccin AstraZeneca, 21.600, catre Republica Moldova. Urmeaza si restul in lunile care vin

"Romania isi tine promisiunea facuta de presedintele Iohannis catre Republica Moldova. Astazi livram primele doze de vaccin, 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca. Urmeaza si restul in lunile urmatoare", a afirmat Florin Citu, intr-un clip postat, sambata, pe pagina sa de Facebook Executivul a aprobat, in sedinta de vineri, 26 februarie, in sistem online, proiectul de hotarare pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 41 alineat (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Actul normativ prevede acordare unei transe catre Republica Moldova a 21.600 de doze de vaccin impotriva COVID-19.Guvernul a adoptat miercuri o ordonanta de urgenta prin care Romania va trimite o prima transa de 20.000 de doze catre Republica Moldova, cu titlul de donatie. In total vor fi trimise 200.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19.