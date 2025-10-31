Florin Dumitrescu, mesaj emoționant de ziua soției sale: „Avem câțiva munți mutați împreună”

Cristina, soția lui Florin Dumitrescu, își sărbătorește vineri, 31 octombrie, ziua de naștere, împlinind 42 de ani. Cu această ocazie, juratul de la MasterChef a transmis un mesaj emoționant în mediul online, evidențiind aprecierea și iubirea pe care o are pentru partenera sa, mama celor doi copii ai lor.

Florin și Cristina s-au căsătorit în 2014 și continuă să fie unul dintre cele mai stabile și admirate cupluri din showbizul românesc. Cu ocazia zilei de naștere a Cristinei, chef-ul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Sunt pregătit în orice moment pentru orice provocare aruncă viață spre mine. I se datorează în totalitate Zeldei. De ce? Pentru că este întotdeauna pe umărul meu și îmi dă încredere. Aș vrea să pot să fac la fel pentru ea. Îmi doresc pentru ea doar ce este mai bun și merită doar amintiri frumoase. E de datoria mea să îi fac viața o vacanță de neuitat. Ea împlinește azi 29 de ani, veșnic va rămâne la 29 de ani. Și sincer, chiar așa se și poartă, iar atitudinea ei este totul. Este feminină, are încredere în ea, este călduroasă, o gazdă bună, o bună ascultătoare, meticuloasă, grijulie, atentă, frumoasă, copilăroasă, secsi, bătăioasă, sarcastică, are simțul umorului, o voce foarte mișto, iar bagajul ei este extraordinar. Avem câțiva munți mutați împreună și sunt sigur că mai avem câțiva de mutat, tot împreună. Am învățat multe de la ea și îi datorez înzecit față de cât am primit de la ea. Ea este femeia vieții mele, mama prințeselor noastre și astăzi sărbătorește încă o toamna la cele 29 deja împlinite. La mulți ani, darling! Să îți fie viață toată un zâmbet, eu sunt aici să am grijă de tine”, a scris Florin Dumitrescu.

Ads

Juratul a vorbit și despre cum reușește să împace viața profesională cu cea de familie, menționând că transparența și încrederea reciprocă sunt cheia relației lor.

„Depinde foarte mult și de oamenii din cuplu. Eu nu am nimic de ascuns față de Cristina. Și nici Cristina nu are nimic de ascuns față de mine, faptul că avem puterea să construim împreună ceva pentru familia noastră și pentru copiii noștri, eu cred că e mai puternic decât să muncim fiecare separat. Și chiar funcționăm bine așa”, a declarat el recent pentru Click.

Ads