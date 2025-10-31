Florin Dumitrescu, mesaj emoționant de ziua soției sale: „Avem câțiva munți mutați împreună”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:09
57 citiri
Florin Dumitrescu, mesaj emoționant de ziua soției sale: „Avem câțiva munți mutați împreună”
Florin Dumitrescu, alături de soția sa, Cristina. FOTO: Facebook

Cristina, soția lui Florin Dumitrescu, își sărbătorește vineri, 31 octombrie, ziua de naștere, împlinind 42 de ani. Cu această ocazie, juratul de la MasterChef a transmis un mesaj emoționant în mediul online, evidențiind aprecierea și iubirea pe care o are pentru partenera sa, mama celor doi copii ai lor.

Florin și Cristina s-au căsătorit în 2014 și continuă să fie unul dintre cele mai stabile și admirate cupluri din showbizul românesc. Cu ocazia zilei de naștere a Cristinei, chef-ul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Sunt pregătit în orice moment pentru orice provocare aruncă viață spre mine. I se datorează în totalitate Zeldei. De ce? Pentru că este întotdeauna pe umărul meu și îmi dă încredere. Aș vrea să pot să fac la fel pentru ea. Îmi doresc pentru ea doar ce este mai bun și merită doar amintiri frumoase. E de datoria mea să îi fac viața o vacanță de neuitat. Ea împlinește azi 29 de ani, veșnic va rămâne la 29 de ani. Și sincer, chiar așa se și poartă, iar atitudinea ei este totul. Este feminină, are încredere în ea, este călduroasă, o gazdă bună, o bună ascultătoare, meticuloasă, grijulie, atentă, frumoasă, copilăroasă, secsi, bătăioasă, sarcastică, are simțul umorului, o voce foarte mișto, iar bagajul ei este extraordinar. Avem câțiva munți mutați împreună și sunt sigur că mai avem câțiva de mutat, tot împreună. Am învățat multe de la ea și îi datorez înzecit față de cât am primit de la ea. Ea este femeia vieții mele, mama prințeselor noastre și astăzi sărbătorește încă o toamna la cele 29 deja împlinite. La mulți ani, darling! Să îți fie viață toată un zâmbet, eu sunt aici să am grijă de tine”, a scris Florin Dumitrescu.

Juratul a vorbit și despre cum reușește să împace viața profesională cu cea de familie, menționând că transparența și încrederea reciprocă sunt cheia relației lor.

„Depinde foarte mult și de oamenii din cuplu. Eu nu am nimic de ascuns față de Cristina. Și nici Cristina nu are nimic de ascuns față de mine, faptul că avem puterea să construim împreună ceva pentru familia noastră și pentru copiii noștri, eu cred că e mai puternic decât să muncim fiecare separat. Și chiar funcționăm bine așa”, a declarat el recent pentru Click.

Denise Rifai și Dan Alexa, apariție surprinzătoare împreună. Cum s-a comportat antrenorul cu prezentatoarea TV
Denise Rifai și Dan Alexa, apariție surprinzătoare împreună. Cum s-a comportat antrenorul cu prezentatoarea TV
Dan Alexa și Denise Rifai au fost surprinși împreună la o ieșire la restaurant, stârnind curiozitatea fanilor. Fotografii realizate de CANCAN.ro îi surprind în ipostaze apropiate, iar...
Elena Merișoreanu, supărată că românii, mai ales pensionarii, o duc foarte greu. Ce pensie are cântăreața
Elena Merișoreanu, supărată că românii, mai ales pensionarii, o duc foarte greu. Ce pensie are cântăreața
Solista de muzică populară Elena Merișoreanu se declară șocată de sărăcia în care se găsesc bătrânii din România. Impresionată de drama unora dintre aceștia, artista povestește cum...
#Florin Dumitrescu, #florin dumitrescu sotie, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Burduja: Rusii trebuie scosi urgent in afara sectorului energetic romanesc. Inclusiv prin nationalizare
Digi24.ro
Seful Jandarmeriei Romane si-a cerut scuze public pentru amenda data la marsul de comemorare a victimelor Colectiv
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Florin Dumitrescu, mesaj emoționant de ziua soției sale: „Avem câțiva munți mutați împreună”
  2. Denise Rifai și Dan Alexa, apariție surprinzătoare împreună. Cum s-a comportat antrenorul cu prezentatoarea TV
  3. Elena Merișoreanu, supărată că românii, mai ales pensionarii, o duc foarte greu. Ce pensie are cântăreața
  4. Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său, care a împlinit 87 de ani: „Ultimele luni l-au cam pus la încercare”
  5. Gestul emoționant al Andrei pentru o fană care nu își permitea bilete la concert: „Sunt artist de modă veche” VIDEO
  6. Cât de mult ar trebui să mănânci la micul dejun pentru a slăbi. Studiul care schimbă tot ce credeai despre prima masă a zilei
  7. România, pe podium mondial: trei pisici de la noi au fost premiate ca cele mai frumoase din lume în 2025 FOTO
  8. Infecția cu Covid-19 în timpul sarcinii afectează dezvoltarea neurologică a copilului. Risc mai mare de autism sau probleme de vorbire și motorii STUDIU
  9. Dana Rogoz, noi imagini din casa de la Viscri. Actrița și soțul ei construiesc o nouă anexă FOTO
  10. Ana de Armas s-a despărțit de Tom Cruise, după aproape un an de relație. Care a fost motivul actriței