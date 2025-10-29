Plăcinta cu dovleac reinterpretată de Florin Dumitrescu, perfectă pentru sezonul de toamnă și Halloween

Florin Dumitrescu propune o reinterpretare savuroasă a plăcintei cu dovleac, un desert care surprinde perfect aromele toamnei și spiritul festiv al lunii octombrie. Chef-ul a explicat că secretul unei plăcinte reușite constă în ingrediente de calitate și în coacerea lentă a dovleacului, pentru a obține o textură catifelată și o aromă intensă.

Dovleacul se coace până devine moale și ușor caramelizat, după care se amestecă cu zahăr brun, scorțișoară, nucșoară și un strop de vanilie. Compoziția rezultată emană un parfum cald care umple întreaga casă și evocă momentele petrecute în jurul cuptorului, alături de familie.

Pentru această rețetă, Florin Dumitrescu recomandă următoarele ingrediente: 1 kg dovleac plăcintar, 100 g zahăr brun, 50 g unt, 1 linguriță scorțișoară, jumătate de linguriță nucșoară, 1 plic zahăr vanilat, 500 g foi de plăcintă de tip filo, 50 ml ulei, 2 ouă, 2 linguri smântână (opțional) și zahăr pudră pentru decor.

„Aluatul folosit este unul subțire și crocant, însă Florin Dumitrescu menționează că se poate folosi și un aluat fraged de casă pentru o textură mai densă. Umplutura trebuie să rămână ușor cremoasă, dar nu apoasă, de aceea este important ca dovleacul copt să fie scurs înainte de amestecare”, spune el, potrivit Libertatea.

În continuare, chef-ul recomandă să se topească untul într-o tigaie, să se adauge pulpa de dovleac împreună cu zahărul brun și condimentele și să se lase câteva minute pe foc mic, până când compoziția capătă o culoare aurie și o aromă bogată. Într-o tavă unsă cu ulei, se așază alternativ foi de plăcintă și straturi subțiri de umplutură, fiecare foaie fiind unsă cu puțin ulei sau unt topit. Ultimul strat trebuie să fie de foi, iar deasupra se aplică ou bătut și smântână, pentru o crustă lucioasă.

„Plăcinta se coace la 180 de grade Celsius, aproximativ 40 de minute, până când devine rumenă și fragedă. După ce se răcește, se pudrează cu zahăr și se servește simplă sau cu o lingură de frișcă naturală. Rețeta lui Florin Dumitrescu se înscrie perfect în spiritul lunii octombrie: caldă, parfumată și cu o notă festivă. Este un desert care se potrivește de minune unei cine de familie, dar și unei petreceri de Halloween, aducând în același timp gustul autentic al tradiției românești.”

