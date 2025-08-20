Florin Dumitrescu dezvăluie o rețetă perfectă de vară: ingredientele care fac diferența

Chef Florin Dumitrescu reușește să surprindă mereu pasionații de gastronomie prin reinterpretarea preparatelor tradiționale. De această dată, atenția s-a concentrat asupra unui clasic românesc: zacusca!

Spre deosebire de metoda tradițională, care presupune ore întregi de gătire și fierbere, Florin Dumitrescu propune o versiune rapidă, simplă și delicioasă. Rețeta a devenit virală pe rețelele sociale, fiind apreciată atât de cei care experimentează pentru prima dată, cât și de cei care caută soluții rapide pentru mesele de zi cu zi.

Succesul preparatului nu stă doar în rapiditatea sa, ci și în ingredientele atent alese. Florin Dumitrescu îmbină simplitatea legumelor coapte cu prospețimea ierburilor aromatice, oferind un gust proaspăt, dar în același timp familiar. Această combinație transformă zacusca într-o alternativă ideală pentru cei care iubesc tradiția, dar nu au timp să petreacă ore în bucătărie.

Ingrediente pentru zacusca rapidă a lui Florin Dumitrescu:

1 ardei kapia

1 vânătă

1 ceapă

2 căței de usturoi

2-3 frunze de busuioc verde

2-3 linguri de ulei de floarea-soarelui

5-6 roșii cherry

Sare și piper

Mod de preparare

Rețeta păstrează elementele clasice: vinete, ardei kapia, ceapă și roșii, însă busuiocul verde și usturoiul adaugă un plus de savoare, mai aproape de bucătăria mediteraneană. Roșiile cherry înlocuiesc sosul clasic, oferind un echilibru perfect între dulceață și aciditate.

Vinetele și ardeiul se coc pentru a conferi gustul autentic de zacuscă, în timp ce ceapa și usturoiul sunt sotate în ulei, creând baza preparatului. Legumele sunt apoi amestecate, lăsate să se pătrundă și condimentate cu sare și piper. Rezultatul este o zacuscă care poate fi servită caldă, imediat după preparare, sau rece, pe pâine proaspătă ori ca garnitură pentru fripturi. Chef-ul recomandă și variații precum adăugarea de cimbru, foi de dafin sau morcov ras pentru o aromă și un gust mai complexe.

