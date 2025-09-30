Florin Dumitrescu, șocat de avansurile unei asistente în timp ce soția lui era internată în spital: „Mi-a căzut fața, m-am abținut să nu o jignesc”

Florin Dumitrescu, alături de soția sa, Cristina. FOTO: Facebook

Florin Dumitrescu este cunoscut pentru disponibilitatea sa de a interacționa cu fanii, fie că e vorba de autografe sau poze. De-a lungul anilor, chef-ul s-a fotografiat cu admiratorii în cele mai diverse locuri: pe stradă, la restaurante, în magazine, la plajă, în parc, la aeroport sau chiar la piscină.

Totuși, nu toate întâlnirile au fost plăcute. Printre experiențele care l-au lăsat fără cuvinte se numără una petrecută la cimitir și, mai grav, o întâmplare la un spital din România, unde soția sa, Cristina, era internată cu o problemă serioasă de sănătate.

„În cimitir m-a rugat cineva să facem o poză la un moment dat. Și ce era să fac? Mergeam la mormânt, dar m-am oprit să facem poza. Dar cel mai mult m-a șocat ce mi s-a întâmplat într-un spital, când Cristina, soția mea, era internată cu febră de 41 de grade, ceva îngrozitor, avea o nefrită nasoală…Și a venit o asistentă, își ridicase mult fusta, și m-a întrebat așa, direct: 'Păi și mie când ai de gând să-mi gătești? Și pe un ton aparte, de flirt…Mi-a căzut fața, m-am abținut să nu o jignesc, dar am înnebunit…Nu mai știu ce i-am zis până la urmă, dar i-am spus ceva usturător și i-am aruncat și o privire pe măsură. Cristina e foarte mândră de mine pentru modul în care am reacționat atunci', a povestit chef-ul pentru Viva.ro.

Accident nefericit în Spania

În același timp, Florin Dumitrescu a avut parte și de momente tensionate în timpul vacanței de vară. După încheierea filmărilor pentru noul sezon al emisiunii MasterChef, el, soția și cele două fiice au plecat în Spania, unde și-au petrecut timpul la plajă. Chiar și pentru un înotător experimentat ca el, marea i-a pregătit o surpriză neplăcută.

„Era să mă înec în Spania, eu care sunt super-înotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis ‘hai că ies la suprafață după ce trece următorul val’. Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul. Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva super-dubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania‘, a mai declarat Florin Dumitrescu.

