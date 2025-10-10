Soția lui Florin Dumitrescu l-a cucerit pe chef cu o rețetă specială. Secretul căsniciei lor: „Cristina chiar gătește bine”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 12:14
470 citiri
Soția lui Florin Dumitrescu l-a cucerit pe chef cu o rețetă specială. Secretul căsniciei lor: „Cristina chiar gătește bine”
Florin Dumitrescu, alături de soția sa, Cristina. FOTO: Facebook

Florin Dumitrescu a dezvăluit ce l-a cucerit inițial la soția sa, Cristina Sima Dumitrescu, și care este secretul căsniciei lor care durează de peste un deceniu. Juratul de la MasterChef și Cristina formează un cuplu din 2010, iar anul acesta au sărbătorit 12 ani de la cununia civilă și 11 de la cea religioasă.

Într-un interviu pentru Unica.ro, Florin a povestit cu nostalgie despre primul preparat gătit de Cristina care l-a fermecat:

„Mâncărică de cartofi. A fost prima farfurie pe care ea mi-a gătit-o în 2010. Când am plecat de la cârciumă, m-am dus acasă și ea mi-a dat această mâncărică de cartofi, în care a pus mult prea mult ardei iute și în momentul ăla eu nu mâncam ardei iute deloc. Dar a fost gustoasă, n-am uitat-o.”

Florin este convins că soția lui ar face față cu brio și în concursul MasterChef, dacă ar decide să participe:

„Ar putea să facă față pe absolut orice. Cred că mai puțin pe filetat pește, dar în rest ar face față la orice. Gătește bine. Cristina chiar gătește bine. Și ea vede bucătăria ca pe o știință, ceea ce e foarte mișto. Adică ea vede ingredientele, le duce într-o materie mai… a substanțelor pe care le conțin. Adică morcovul are de-aia, de-aia, de-aia, e bun. Ceapa are din-aia, are din-aia, te ajută la asta. Adică e într-o zonă din-asta foarte interesantă.”

Bancul tăios spus de Boc la congresul UDMR: „De ce se fac alegeri din patru în patru ani?”
Bancul tăios spus de Boc la congresul UDMR: „De ce se fac alegeri din patru în patru ani?”
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri, 10 octombrie, la congresul UDMR, că a aflat de la români de ce se organizează alegeri în ţara noastră din patru în patru ani:...
Dragnea se urcă pe valul conspiraționist și vorbește despre planuri secrete de „acaparare a României”. „Sărăcirea populației a început și urmează mai rău”
Dragnea se urcă pe valul conspiraționist și vorbește despre planuri secrete de „acaparare a României”. „Sărăcirea populației a început și urmează mai rău”
Fostul lider PSD Liviu Dragnea, condamnat pentru corupție, se urcă pe curentul conspiraționist evocând scheme secrete împotriva României. Acesta a vorbit, într-un podcast, de un plan de...
#Florin Dumitrescu, #Florin Dumitrescu familie, #Masterchef , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cinci romani au furat cupru in valoare de milioane de euro, dar au pierdut banii la pacanele
a1.ro
Iubita lui Toto Dumitrescu este insarcinata! Actorul are un motiv de bucurie, desi trece printr-o perioada extrem de grea
DigiSport.ro
Presa din Israel a reactionat, dupa ce Lisav Eissat a debutat la nationala Romaniei

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meghan Markle a uimit prin apariția ei la Paris Fashion Week. Ce ținută a ales pentru show-ul Balenciaga FOTO
  2. Soția lui Florin Dumitrescu l-a cucerit pe chef cu o rețetă specială. Secretul căsniciei lor: „Cristina chiar gătește bine”
  3. Fuego, dezvăluiri despre dieta de toamnă. La ce alimente a renunțat: „Reușesc să dau jos câteva kilograme”
  4. Decizie istorică. Primul stat din SUA care interzice alimentele ultraprocesate
  5. Minodora, detalii surprinzătoare despre viața de zi cu zi: nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie. Cine se ocupă de gospodărie
  6. Smiley, dezvăluiri despre discuțiile tensionate cu Gina Pistol. Cum trec peste conflicte: „Se termină cu...”
  7. Horoscop zilnic. Vineri, 10 octombrie. Zodia care trece printr-o criză de personalitate
  8. Bancul zilei: Bulă discută cu maică-sa de teme
  9. Orașul din România devenit principala destinație de Halloween în Europa
  10. Apa îmbuteliată conține niveluri periculoase de microplastice care se depun în organele vitale și cresc riscul de cancer. Avertismentul oamenilor de știință