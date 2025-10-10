Soția lui Florin Dumitrescu l-a cucerit pe chef cu o rețetă specială. Secretul căsniciei lor: „Cristina chiar gătește bine”

Florin Dumitrescu a dezvăluit ce l-a cucerit inițial la soția sa, Cristina Sima Dumitrescu, și care este secretul căsniciei lor care durează de peste un deceniu. Juratul de la MasterChef și Cristina formează un cuplu din 2010, iar anul acesta au sărbătorit 12 ani de la cununia civilă și 11 de la cea religioasă.

Într-un interviu pentru Unica.ro, Florin a povestit cu nostalgie despre primul preparat gătit de Cristina care l-a fermecat:

„Mâncărică de cartofi. A fost prima farfurie pe care ea mi-a gătit-o în 2010. Când am plecat de la cârciumă, m-am dus acasă și ea mi-a dat această mâncărică de cartofi, în care a pus mult prea mult ardei iute și în momentul ăla eu nu mâncam ardei iute deloc. Dar a fost gustoasă, n-am uitat-o.”

Florin este convins că soția lui ar face față cu brio și în concursul MasterChef, dacă ar decide să participe:

„Ar putea să facă față pe absolut orice. Cred că mai puțin pe filetat pește, dar în rest ar face față la orice. Gătește bine. Cristina chiar gătește bine. Și ea vede bucătăria ca pe o știință, ceea ce e foarte mișto. Adică ea vede ingredientele, le duce într-o materie mai… a substanțelor pe care le conțin. Adică morcovul are de-aia, de-aia, de-aia, e bun. Ceapa are din-aia, are din-aia, te ajută la asta. Adică e într-o zonă din-asta foarte interesantă.”

