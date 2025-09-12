Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în vacanță în Spania: „Valurile erau atât de puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”

Florin Dumitrescu a trăit momente de panică în timpul unei vacanțe în Spania, când a fost surprins de valuri foarte puternice și aproape că s-a înecat. Din fericire, totul s-a încheiat fără incidente majore, iar soția sa nu a fost martoră la scenele înfricoșătoare, pentru că era ocupată vorbind la telefon.

După finalizarea filmărilor pentru noul sezon MasterChef, chef-ul a plecat împreună cu familia în Spania, unde au petrecut timp pe plajă, relaxându-se și bucurându-se de soare. Totuși, o experiență neplăcută a marcat vacanța. Deși Florin este un înotător cu experiență, valurile au fost mai puternice decât anticipase, iar ieșirea la mal a devenit dificilă.

„Era să mă înec în Spania, eu care sunt superînotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis 'hai că ies la suprafață după ce trece următorul val'. Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul. Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva superdubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”, a povestit Florin Dumitrescu în exclusivitate pentru VIVA.ro.

În afară de această întâmplare, Florin se bucură de timpul petrecut alături de cele două fiice ale sale, pe care le consideră adorabile și cu personalități distincte. Într-un interviu anterior pentru VIVA.ro, el le-a descris astfel:

„Cea mică este mereu pusă pe șotii, cum sunt eu, se uită întotdeauna în stânga și în dreapta, să vadă dacă e loc de o farsă, iar cea mare, când face o pasiune din ceva, aprofundează atât de tare, că o duce la nivel de obsesie. Una este foarte înclinată spre mediul artistic, croșetează, cântă la pian, ascultă jazz, cealaltă e pasionată de benzi desenate, ascultă muzică rock, Nirvana în special, și e atrasă de zona de business. Sunt diferite, sunt un melanj între personalitatea mea și personalitatea soției mele. Ce fac eu consider că e artă, dar și muncă, iar Cristina, soția mea, e orientată către afaceri.”

