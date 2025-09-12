Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în vacanță în Spania: „Valurile erau atât de puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 17:16
521 citiri
Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în vacanță în Spania: „Valurile erau atât de puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”
Florin Dumitrescu este jurat la Master Chef FOTO: Instagram/ Florin Dumitrescu

Florin Dumitrescu a trăit momente de panică în timpul unei vacanțe în Spania, când a fost surprins de valuri foarte puternice și aproape că s-a înecat. Din fericire, totul s-a încheiat fără incidente majore, iar soția sa nu a fost martoră la scenele înfricoșătoare, pentru că era ocupată vorbind la telefon.

După finalizarea filmărilor pentru noul sezon MasterChef, chef-ul a plecat împreună cu familia în Spania, unde au petrecut timp pe plajă, relaxându-se și bucurându-se de soare. Totuși, o experiență neplăcută a marcat vacanța. Deși Florin este un înotător cu experiență, valurile au fost mai puternice decât anticipase, iar ieșirea la mal a devenit dificilă.

„Era să mă înec în Spania, eu care sunt superînotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis 'hai că ies la suprafață după ce trece următorul val'. Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul. Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva superdubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”, a povestit Florin Dumitrescu în exclusivitate pentru VIVA.ro.

În afară de această întâmplare, Florin se bucură de timpul petrecut alături de cele două fiice ale sale, pe care le consideră adorabile și cu personalități distincte. Într-un interviu anterior pentru VIVA.ro, el le-a descris astfel:

„Cea mică este mereu pusă pe șotii, cum sunt eu, se uită întotdeauna în stânga și în dreapta, să vadă dacă e loc de o farsă, iar cea mare, când face o pasiune din ceva, aprofundează atât de tare, că o duce la nivel de obsesie. Una este foarte înclinată spre mediul artistic, croșetează, cântă la pian, ascultă jazz, cealaltă e pasionată de benzi desenate, ascultă muzică rock, Nirvana în special, și e atrasă de zona de business. Sunt diferite, sunt un melanj între personalitatea mea și personalitatea soției mele. Ce fac eu consider că e artă, dar și muncă, iar Cristina, soția mea, e orientată către afaceri.”

Ana Baniciu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia: „Apus, briză. Exact cum trebuie” FOTO
Ana Baniciu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia: „Apus, briză. Exact cum trebuie” FOTO
Ana Baniciu se relaxează într-o vacanță de vis în Grecia, alături de familie, savurând fiecare moment petrecut pe malul mării. Fosta concurentă de la Asia Express își răsfață...
Anca Țurcașiu, fotografii spectaculoase din vacanță. Vedeta dezvăluie cum vrea să-și trăiască viața: „Voi face tot ce-mi stă în putere”
Anca Țurcașiu, fotografii spectaculoase din vacanță. Vedeta dezvăluie cum vrea să-și trăiască viața: „Voi face tot ce-mi stă în putere”
Anca Țurcașiu și-a încântat fanii cu un colaj de fotografii din vacanța sa la mare. Actrița afișează cu mândrie formele sale de invidiat, semn că duce o viață echilibrată și are...
#Florin Dumitrescu, #vacanta, #Spania , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"
Digi24.ro
ANALIZA Strategia perfida a Moscovei. Cum vrea Putin sa "cucereasca" Polonia si de ce Ucraina risca sa fie mai putin sprijinita de alia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în vacanță în Spania: „Valurile erau atât de puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul”
  2. Răspunsul Ralucăi Bădulescu după ce Alina Pușcău a numit-o „ipocrită” la Asia Express
  3. Cum să porți un hanorac în ținute de toamnă cu stil?
  4. Irina Columbeanu, apariție surpriză pe podium la Cluj. Fiica Monicăi Gabor urmează cariera mamei sale
  5. Un tip de cancer de care nu ai auzit, din ce în ce mai întâlnit. Boala nu dă simptome și este diagnosticată mai ales la tineri
  6. Margot Robbie a făcut furori într-o rochie complet transparentă. Cum arată vedeta de 35 de ani pe covorul roșu
  7. Incident neașteptat pentru Florin Ristei și Yasmin într-un aeroport. Ce s-a întâmplat cu un fan
  8. Cristina Cioran, primele declarații după condamnarea lui Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei: „Am văzut și eu”
  9. Oana Radu nu s-a căsătorit, de fapt, cu partenerul ei, Șerban Balaban: „Am simțit nevoia să fac din asta o petrecere”
  10. Ioana Țiriac împărtășește aceeași pasiune a tatălui său. Cum s-a fotografiat tânăra