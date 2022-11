Ministrul Finantelor: Noul acord cu FMI, discutat in ianuarie, aprobat in februarie

Misiunea FMI de evaluare va reveni la Bucuresti la mijlocul lunii ianuarie, cand se va face ultima analiza a acordului in derulare si se vor negocia conditiile noii intelegeri, care va fi aprobata cel mai probabil in luna februarie, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Georgescu.

"Incheiem in ianuarie acordul actual si, probabil, in februarie vom avea un nou acord cu Fondul Monetar International, Comisia Europeana si Banca Mondiala. Acest nou acord va asigura responsabilizarea tuturor actorilor", a spus Georgescu la Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen Romania.

Ulterior, ministrul Finantelor a precizat ca misiunea FMI va reveni la Bucuresti in jurul datei de 15 ianuarie, cand va fi cert ca este finalizat bugetul pentru anul viitor, indiferent de cine va forma noul guvern.

Florin Georgescu a explicat ca, in functie de rezultatul negocierilor, misiunea din ianuarie va pleca la Washington si cu parametrii noului acord, care ar urma sa fie aprobat in boardul FMI in a doua parte a lunii februarie.

Acordul incheiat in primavara anului trecut cu FMI urma sa fie finalizat in luna martie 2013, iar inchiderea lui anticipata sugereaza ca vor fi preluate in urmatoarea intelegere majoritatea conditiilor neindeplinite de partea romana, in principal privind reformele structurale, mai ales programul de privatizari si de introducere a managementului privat.

O echipa de experti ai FMI, condusa de seful misiunii Fondului in Romania, Erik de Vrijer, se afla la Bucuresti in perioada 6-14 noiembrie pentru discutii cu autoritatile romane despre evolutiile economice recente, perspectivele economice, politica fiscala si monetara si reformele structurale.

Presedintele Traian Basescu a declarat joi, la inceputul intrevederii cu delegatia FMI, Comisiei Europene si Bancii Mondiale, ca a discutat cu premierul Victor Ponta si cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu si s-a decis incheierea unui nou acord cu FMI pentru "inca un an sau doi".

Pe fondul alegerilor parlamentare care vor avea loc in 9 decembrie, cea de-a saptea evaluare a programului convenit prin acordul stand-by cu FMI a fost amanata.

