Florin Iordache este oficial presedintele Consiliului Legislativ

"Subsemnatul Florin Iordache va aduc la cunostinta ca incepand cu data de 09.11.2020 am depus juramantul in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Avand in vedere cele mentionate mai sus, in conformitate cu prevederile art. 99 alin. (4) din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, va informez ca in termen de 15 zile de la data prezentei voi opta pentru una din cele doua functii detinute, de presedinte al Consiliului Legislativ, respectiv cea de deputat in Parlamentul Romaniei", arata notificarea transmis de Florin Iordache catre Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Curtea Constitutionala a amanat, miercurea trecuta, din nou pronuntarea, pentru 18 noiembrie, pe sesizarile PNL si USR privind numirea prin votul in plenul reunit al Parlamentului a lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, arata institutia intr-un comunicat de presa. Judecatorii CCR au amanat pentru aceeasi data si obiectia formulata de USR privind numirea senatorului USR George Dirca in functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare a Consiliului Legislativ.Pe 22 octombrie, PNL a depus la Curtea Constitutionala sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea hotararii prin care Florin Iordache a fost numit la conducerea Consiliului Legislativ.Liberalii afirma ca Iordache nu a intrunit numarul necesar de voturi, sustinand ca acesta a obtinut 185 de voturi, necesarul fiind de 234, el trebuind votat de majoritatea deputatilor si senatorilor si nu doar a celor prezenti.De asemenea, ei sustin ca Florin Iordache nu indeplineste conditia legala referitoare la buna reputatie profesionala si morala, prevazuta de Legea de functionare a Consiliului Legislativ.Conform Legii 73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, pot fi numite in functiile de presedinte al Consiliului Legislativ, presedinte de sectie, sef de departament si consilier persoane care au cetatenia romana si domiciliul in tara, pregatire juridica superioara, precum si o buna reputatie profesionala si morala. Pentru functiile de presedinte al Consiliului Legislativ si presedinte de sectie este necesara o vechime in activitatea juridica de cel putin 15 ani, iar pentru functiile de sef sector si sef departament, de cel putin 8 ani.PNL invoca inclusiv definitia cuvantului "reputatie", conform Dictionarului Explicativ al limbii romane, pentru a sustine ca parerea publica despre Florin Iordache este in contradictie cu "bunul renume" sau cu buna parere publica favorabila, ceea ce contravine prevederii legale.Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Votul a fost secret, cu buletine.Au fost 185 de voturi "pentru" si 43 de voturi "impotriva" la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR, a avut doua voturi "pentru" si 226 de voturi "impotriva", iar fostul judecator al CCR Augustin Zegrean, propus de PNL, a avut 41 de voturi "pentru" si 187 de voturi "contra".Pentru functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dirca, senator USR.