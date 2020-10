USR va ataca la Curtea Constitutionale numirea lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ

"Grupurile parlamentare ale USR vor sesiza Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute ieri de parlament, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege. Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede ca numirea presedintelui si a presedintilor de sectii se face cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Aceasta sintagma tehnica inseamna ca trebuie 50%+1 din votul TUTUROR parlamentarilor, nu doar al celor prezenti, mai precis numirile trebuie facute in parlamentul actual cu 233 de voturi cel putin", a scris Dan Barna miercuri pe Facebook Barna precizeaza ca USR a propus PNL marti sa boicoteze sedinta plenului reunit pentru a bloca numirea lui Florin Iordache, insa Florin Roman a respins propunerea si a spus ca PNL va avea 113 parlamentari care sa il voteze pe Augustin Zegrean."Ieri, USR a propus PNL boicotarea sedintei pentru a bloca numirea lui Florin Iordache presedinte al Consiliului Legislativ, dar liderul deputatilor PNL Florin Roman a respins propunerea si s-a laudat ca partidul sau va avea 113 parlamentari la vot ca sa il voteze pe Augustin Zegrean. Au venit doar 36. Dintre care 8 fosti traseisti PSD Damian Florea , Ioan Balint, Remus Borza (deputati), Gioanca Eugen, Marius Nicoara , Ioan Talpos (senatori). Din cei 36, 16 au votat cu Florin Iordache", precizeaza Barna.Liderul USR a amintit si de proiectul de lege al senatoarei Florina Presada, depus in procedura de urgenta la Camera Deputatilor, care propune limitarea mandatului presedintelui Consiliului Legislativ la 5 ani."USR depune si un proiect de lege de limitare a mandatelor la Consiliul Legislativ, precum si o procedura de revocare Ca si in alte situatii in care USR a facut eforturi sa repare dezastrele produse de majoritatea parlamentara, ne asteptam ca toti deputatii si senatorii cu un minim de decenta sa se alature acestui demers. Avem patru ani de lupta fara menajamente cu PSD, avatarurile si colaboratorii lui fatisi sau ascunsi. Nimic nu s-a schimbat si nici nu se va schimba prea curand. Suntem adversarul declarat si hotarat al pesedismului in toate formele lui si asa ramanem", a conchis Dan Barna.Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Votul a fost secret, cu buletine.Au fost 185 de voturi "pentru" si 43 de voturi "impotriva" la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR, a avut doua voturi "pentru" si 226 de voturi "impotriva", iar fostul judecator al CCR Augustin Zegrean, propus de PNL, a avut 41 de voturi "pentru" si 187 de voturi "contra".Pentru functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dirca, senator USR.