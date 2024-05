Comisia Iordache a inceput macelarirea Legilor Justitiei. Iohannis acuza un dialog al surzilor - filmul unei zile cu scandal in Parlament

Dezbaterile din Comisia Iordache, constituita special pentru a modifica Legile Justitiei, au inceput miercuri cu scandal.

Propunerile Opozitiei si reprezentantilor institutiilor din Justitie au fost total ignorate de Florin Iordache, iar PNL si PMP s-au retras de la dezbateri.

Astfel, Florin Iordache a ramas doar cu reprezentantii PSD, ALDE si parlamentari ai USR, si a decis ca in comisie sa se lucreze pana tarziu pentru ca totul sa fie gata pana vineri. Si au muncit vreo 8 ore, mult pentru parlamentari.

Spre seara, de la Ploiesti, a avut si presedintele Klaus Iohannis o reactie legat de ce se intampla la Comisia Iordache. Seful statului a acuzat un dialog al surzilor intre parlamentari si oamenii care lucreaza in sistemul judiciar.

Rand pe rand, intr-o maniera netransparenta, au fost votate diverse amendamente, unele cu impact devastator asupra independentei magistratilor. Mai mult, unele amendamente au fost introduse in timpul sedintei, astfel ca, nefiind pe hartie, nu pot fi vazute sau analizate.

Ca scenariul zilei sa fie complet, Iordache a anuntat si ca a primit la Comisia Juridica un plic suspect cu granule albe.

Vezi calendarul lucrarilor, anuntat marti de Florin Iordache.

Ziare.com v-a transmis principalele momente si declaratii in format LIVE TEXT :

19:31 - Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri seara o luare de pozitie legata de activitatea Comisiei Iordache.

"E foarte bine ca se lucreaza la Parlament si seara si dimineata, important nu e cand se lucreaza, ci sa fie rezolvate aceste probleme. Sunt foarte ingrijorat ca, asa cum se se poate constata, este un dialog al surzilor intre cei care promoveaza schimbarile si sistemul care ar trebui sa le puna in practica.

Avem opinie negativa de la CSM, de la societatea civila si ar fi cazul ca parlamentarii sa inteleaga in ceasul al 12-lea ca, daca tot trebuie sa se schimbe legislatia, sa fie facute acele modificari care sunt necesare, dupa o discutie prealabila cu toti cei implicati si sa se tina cont de opiniile celor care vin sa imbunatateasca aceasta legislatie", a declarat seful statului, dupa ce a participat la o dezbatere despre viitorul oraselor Romaniei, la Ploiesti.

18:50 - Lucrarile comisiei s-au incheiat pe ziua de azi. Sedinta se va relua joi, la ora 09:00.

S-a discutat deocamdata doar despre modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si nici aici nu s-a ajuns la finalul proiectului. De fapt, nu s-a trecut nici macar de jumatatea dosarului de sute de pagini de amendamente.

In pachetul de Legi ale Justitiei mai sunt inca 2 acte normative.

Inca nu s-au dezbatut subiectele spinoase: numirea si revocarea procurorilor sefi si recuperarea prejudiciului provocat de erorile judiciare.

18:10 - S-a aprobat in comisie un amendament al Stelutei Cataniciu (ALDE) care prevede ca absolventii INM sunt obligati sa indeplineasca timp de 10 ani functia de judecator sau de procuror (in prezent sunt 6 ani ceruti de lege).

17:55 - Reprezentantii USR cer explicatii pentru fiecare prevedere si amendament propus, insa parlamentarii Puterii trec superficial peste aceste solicitari si aproba pe banda rulanta propunerile proprii.

17:20 - Dezbaterile continua. USR incearca sa tina piept alesilor Puterii, dar nu reuseste, propunerile facute de Opozitie picand la vot, rand pe rand.

16:11 - La propunerea Asociatiei Magistratilor, s-a adoptat amendamentul care prevede ca "apartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, are ca efect eliberarea din functia detinuta", informeaza News.ro.

Alte amendamente, propuse de Uniunea Nationala a Barourilor, prevad ca magistratii completeaza anual o declaratie olografa pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au fost si nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informatii.

De asemenea, serviciilor secrete le este interzis sa racoleze judecatori sau procurori, cei care incearca fiind pasibili de inchisoare.

"Serviciilor de informatii le este interzis sa racoleze persoanele prevazute de aliniatul 1 (judecatori, procurori, magistrati-asistenti, personal de specialitate juridica asimilat acestora si personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor - n.red.) ca lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori.

Incalcarea acestei interdictii este infractiune impotriva independentei justitiei si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 10 ani. In cazul in care infractiunea este comisa de un ofiter cu functii de conducere sau la instigarea acestuia, limitele pedepsei se majoreaza cu jumatate. Tentativa se pedepseste", se arata intr-un amendament adoptat si citat de News.ro.

15:25 - Deputatul USR Stelian Ion, unul dintre putinii reprezentanti ai Opozitiei ramasi la sedinta, a declarat la Digi24 ca au fost adoptate mai multe amendamente cu care nu este de acord.

"Procurorii nu vor mai fi independenti in exercitarea atributiilor de serviciu, urmeaza sa se elimine prevederea din lege (...) Procurorii de caz vor asculta pe linie ierarhica de sef, seful - de superior, si asa mai departe (...) Este vorba despre faptul ca procurorului, care isi face treaba in speta sa, i se pot da indicatii de catre superiorul sau pentru orice fel de actiune, si pentru un mandat de aducere", a explicat acesta.

Un alt amendament, depus de Steluta Cataniciu (ALDE), prevede ca magistratii nu au voie sa faca "declaratii defaimatoare" la adresa altor "puteri ale statului", insa notiunea nu este definita, a spus deputatul USR. El a facut referire la anumite opinii separate care au fost cenzurate la CCR sau la declaratiile critice ale CSM la adresa lui Valer Dorneanu, spunand ca asemenea exemple ar putea fi catalogate ca defaimatoare.

"Este clar o incercare de cenzurare a magistratilor (...) Legile sunt dezastruoase", a concluzionat deputatul USR.

15:18 - Comisia a votat mai multe propuneri venite din partea UNJR, care se refera, printre altele, la modificarea legii 303/2004 astfel incat, prin derogare de la orice lege in vigoare, toate informatiile care privesc Justitia co-semnate de CSAT sau serviciile de informatii devin informatii de interes public.

In plus, pe langa CSAT, si Comisiile parlamentare pentru controlul activitatii SRI si SIE vor putea verifica informatiile din declaratiile pe proprie raspundere ale magistratilor privind colaborarea sau necolaborarea cu serviciile de informatii.

15:17 - Au fost votate mai multe amendamente introduse in timpul sedintei si care, nefiind pe hartie, nu pot fi vazute sau analizate de reprezentantii opiniei publice sau de alti parlamentari, informeaza Digi24.

14:25 - Florin Iordache a criticat Opozitia, care a parasit dezbaterile. "Eu i-am rugat dimineata macar sa depuna un amendament. De la inceput nu au facut decat declaratii politice", a acuzat el.

14:11 - Florin Iordache a declarat, inca o data, ca nu se va cere un aviz din partea Comisiei de la Venetia din partea Parlamentului, cu toate ca in ultimul raport MCV este subliniata explicit aceasta recomandare.

"Putem solicita un punct de vedere al Comisiei de la Venetia intreband ce?", le-a replicat el jurnalistilor care ii adresau insistent aceeasi intrebare.

Iordache a spus inca o data ca Parlamentul se va adresa Comisiei de la Venetia doar in cazul in care, in urma dezbaterilor, vor exista modificari semnificative legate de numirea si revocarea procurorilor sefi, insa acum "nu se impune un punct de vedere".

14:10 - Liberalii au decis sa sesizeze Comisia de la Venetia.

"In Birourile Permanante reunite a fost respinsa solicitarea PNL sa se amane dezbaterile si sa solicite un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum este inscris in MCV si asa cum au declarat si oficialii europeni. Ne vom adresa ca grupuri parlamentare Comisiei de la Venetia, pentru a solicita un punct de vedere si eventual pentru a se trimite o delegatie sau o misiune in Romania, in masura in care este posibil", a declarat Ludovic Orban, citat de News.ro.

13:40 - Senatorul USR George Edward Dirca anunta ca, la cum merg lucrurile, partidul sau este deja pregatit sa atace la Curtea Constitutionala proiectele de lege care vor iesi din comisie.

"Cu siguranta da, suntem total pregatiti sa atacam, pentru ca se impun limitari, se fac modificari care sunt total interzise", a explicat senatorul USR la Digi24.

13:38: Senatorul USR George Edward Dirca, membru al comisiei speciale si unul dintre cei trei parlamentari ai Opozitiei (dintre care doar doi cu drept de vot) care au mai ramas la sedinta, a explicat la Digi24 de ce nu s-a alaturat liberalilor.

"Nu am considerat necesar sa parasim sedinta, e mult mai important sa fim alaturi de ei, sa supraveghem ce se intampla, sa venim cu sugestii pentru a indrepta greseli pe care le fac, unele si le-au si asumat", a declarat senatorul USR.

Acesta a dezvaluit ca "in 2 ore abia am reusit sa dezbatem art. 2 din statutul magistratilor".

"Asistam la o cursa infernala in care nu se doreste altceva decat amputarea statutului magistratilor, limitarea drepturilor si beneficiilor pe care ei le au in Romania. Probabil urmeaza sa le fie instituite din ce in ce mai multe obligatii.

Deja de la art. 1 au debutat cu o greseala de tehnica legislativa: un articol din Constitutie a fost preluat in lege, lucru total interzis, pentru ca articolele din Constitutie oricum prevaleaza (...) La cum evolueaza discutiile in aceasta comisie, cu siguranta rezultatul acestor dezbateri va fi un fiasco", a declarat senatorul USR.

13:37 - Florin Iordache a anuntat ca a primit un plic suspect, care continea niste granule albe, neidentificate, potrivit Antena3.

"A venit la Comisia Juridica (un plic - n.red.). Nu a ajuns la mine. S-a primit un plic la Comisia Juridica, m-au anuntat si le-am spus sa respecte procedura", a spus Iordache.

12:50 - Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor contesta la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului prin care comisia speciala condusa de Florin Iordache a primit atributii noi, de a modifica Legile Justitiei, desi nu este o comisie permanenta.

"Vom ataca la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului prin care s-a modificat regulamentul acestei comisii speciale, transformata in pluton de executie a independentei Justitiei", a spus Orban.

12:45 - Patru dintre parlamentarii Puterii, in frunte cu Florin Iordache, au parasit sala pentru a merge in biroul lui Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, dar sedinta a continuat sub conducerea unui vicepresedinte al comisiei, discutandu-se pe amendamente, informeaza Digi24.

Conform sursei citate, in sala au mai ramas doar 13 senatori si deputati, din PSD, UDMR si ALDE, precum si reprezentantii USR din partea Opozitiei.

De ce au iesit liberalii

Reprezentantul CSM si alesii PNL au cerut o amanare a dezbaterilor, avand in vedere ca au de studiat sute de pagini de amendamente.

"Inchipuiti-va ca sunt peste 680 de pagini. Am cerut o amanare pentru a putea dezbate serios. A fost refuzata", a declarat Ioan Cupsa (PNL), la iesirea din sala.

"Ca sa participi la o dezbatere, ea trebuie sa existe. Nu a fost o dezbatere, s-a intamplat sa fie oficial comunicata aceasta comisie. (...) PSD-ALDE au majoritate, isi permit sa bage pumnul in gura, sa treaca absolut orice fara sa fie necesar sa discuti pe fondul propunerilor", a spus Alina Gorghiu.

Aceasta a declarat ca exista mii de amendamente la acest proiect si ca acestea nu pot fi citite in cateva ore.

"Exista mii de amendamente a caror lectura poate la PSD se poate face peste noapte. Sunt mii de pagini intr-un limbaj juridic pe care nu ai cum sa le lecturezi", a adaugat Gorghiu, precizand ca "decat sa faci un lucru care sa fie prost facut mai bine te lipsesti de el".

Printre cei care au parasit sedinta se afla si Catalin Predoiu, care a descris ceea ce se intampla in comisie drept o " badaranie parlamentara".

"Este o miselie politica, legislativa si o badaranie parlamentara. Modul in care s-au desfasurat lucrarile pana in acest moment confirma ceea ce ne temeam cu totii. E vorba despre un demers bine pilotat de macelarire a Legilor Justitiei. Noi am venit la dezbateri pregatiti si cu buna credinta. (...) Am constatat ca CSM nu a fost lasat sa vorbeasca", a spus Predoiu.

PSD merge inainte

Pe de alta parte, senatorul PSD Adrian Tutuianu a transmis ca PNL a parasit sedinta comisiei, pentru ca nu isi doreste dezbatere pe Legile Justitiei.

"PNL nu vrea niciun fel de dezbatare pe aceste legi care privesc Justitia. Vreau sa reiterez. Textele acestea au fost comunicate de mai multe zile, cele mai multe dintre ele. Se puteau discuta amendamentele si unde mai era nevoie de timp se putea amana pentru maine, poimaine", a spus acesta.

Fostul ministru al Apararii a adaugat ca in sedinta de miercuri se vor discuta legile 303, 304 si 317, adaugand ca acestea nu au nicio legatura cu abuzul in serviciu.

"Ne-am propus sa discutam de chestiunile care privesc Justitia. Aceasta comisie are un obiect de activitate mai larg. Cred ca ati observat ca exista preocupari comune si ale noastre si ale PNL, ca sunt puncte comune in amendamente", a adaugat el.

Acesta a sustinut ca PNL nu are dreptate cand spune ca nu exista o dezbatare si ca faptul ca USR a ramas in sala demonstreaza acest lucru.

"Faptul ca USR a ramas in sala ne arata ca exista dezbatere in comisie. Cred ca e in interesul tuturor sa participe si sa scoatem un raport, nu sa vorbim doua ore despre nimic", a punctat Tutuianu.

