Dan Barna: Mutarea lui Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ e o sfidare la adresa oricarui roman cinstit

"Mutarea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ e o sfidare la adresa oricarui roman cinstit. Domnul Iordache a fost varful de lance al regimului Dragnea in lupta pentru distrugerea justitiei independente. A executat ordine fara sa clipeasca si fara sa tina seama de interesul public. A fost doar instrument, niciodata cetatean. A fost rasplatit cu un post pe viata in fruntea unei institutii a statului roman. Daca ar fi sa ii pun o intrebare, asa cum insistent cerea domnia sa intr-o celebra conferinta de presa, atunci aceasta ar fi << Nu va e rusine? >> ", a scris, marti, pe Facebook , Dan Barna.Acesta aanuntat un proiect legislativ de limitare a mandatului presedintelu CL."Situatia nu va ramane asa. Pregatim un proiect de lege care va reglementa mai strict situatia de la Consiliul Legislativ si vom acorda o atentie sporita limitelor mandatului", a mai transmis Barna.In prezent, mandatul la conducerea Consiliului Legislativ nu este limitat in timp.Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache este propunerea PSD pentru sefia Consiliului Legislativ, in timp ce PNL l-a propus pe fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean. Un alt candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Legislativ este Ionut Duli Mazalu. Camera Deputatilor si Senatul vor vota in plen reunit, marti, de la ora 16.00.Citeste si: