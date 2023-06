Deputatul PSD Florin Iordache, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) privind completurile specializate de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

El reclama un conflict institutional intre Parlament si instanta suprema, deoarece cei de la Inalta Curte nu au constituit completurile specializate asa cum sunt obligati de lege, anunta Antena3.

"Faptul ca ei nu au facut complete specializate, cum cere legea. E vorba despre articolul 29, alineatul (1) din Legea 78/2000 in care obliga instantele sa faca complete specializate pentru coruptie", a afirmat Florin Iordache pentru Mediafax.

Sesizarea a fost facuta vinerea trecuta, pe 22 martie, cand Florin Iordache avea calitatea de presedinte al Camerei Deputatilor, tinandu-i locul lui Liviu Dragnea, care a fost internat in spital.

Articolul 29 din legea 78/2000 arata ca: "Pentru judecarea in prima instanta a infractiunilor prevazute in prezenta lege, se constituie complete specializate".

UPDATE Curtea Constitutionala va dezbate, pe 2 aprilie, conflictul juridic.

Precizam ca la cel mai recent termen in dosarul angajarilor fictive a doua secretare PSD la Directia Protectia Copilului Teleorman, Dragnea a cerut prin avocati ca sentinta de 3 ani si jumatate sa fie declarata nula, pe motiv ca n-ar fi fost data de un complet de judecatori specializati pe fapte de coruptie.

Doar ca la Inalta Curte nu sunt astfel de completuri specializate in fapte de coruptie.

Avocatii lui Dragnea spun ca, potrivit Legii 304/2004, la inceputul fiecarui an, Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintelui acesteia, "poate aproba infiintarea de completuri specializate in cadrul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in functie de numarul si natura cauzelor, de volumul de activitate al fiecarei sectii, precum si de specializarea judecatorilor si necesitatea valorificarii experientei profesionale a acestora".

Cu alte cuvinte, asa cum se poate la tribunale si curti de apel, asa ar trebui facut si la Inalta Curte. La Inalta Curte, insa, legea prevede clar ca "poate aproba", nu ca este obligatoriu sa infiinteze completuri specializate.

Exceptia ridicata de avocatii lui Dragnea a fost depusa la Inalta Curte ca motiv de apel si urmeaza sa se ia in discutie la urmatorul termen, cel din 15 aprilie.

Amintim ca Florin Iordache a sesizat CCR in locul lui Dragnea si in octombrie 2018, referitor la un conflict intre Parchet si Parlament privind protocolul din 2016.

