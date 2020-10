Petitie online impotriva numirii lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ. "Era cel mai vizibil si devotat aparator al lui Liviu Dragnea"

Petitia, adresata presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Marcel Ciolacu si Robert Cazanciuc , aminteste ca Florin Iordache a fost "cel mai vizibil si devotat aparator al lui Liviu Dragnea "."Noi, semnatarii acestei petitii, va cerem sa nu-l numiti pe Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ al Parlamentului. O institutie esentiala pentru viitoarele legi nu poate fi condusa de un fost ministru al Justitiei, care si-a dovedit loialitatea doar fata de liderul partidului sau, odata cu aprobarea OUG 13", se arata in textul petitiei online Initiatorii considera ca in aceasta functie trebuie sa fie numita o persoana impartiala politic."Parlamentul Romaniei se pregateste sa-i faca lui Florin Iordache, artizanul OUG 13, un cadou pe viata: o functie de conducere in Consilul Legislativ, institutia care avizeaza toate proiectele de lege din Parlament. Seful Consiliului Legislativ nu poate fi revocat si functia este pe viata, potrivit legii.Florin Iordache este fostul ministru al Justitiei care, in ianuarie 2017, aproba OUG 13 prin care legile justitiei se rescriau in favoarea celor certati cu legea. Este cel care raspundea cu "alta intrebare!" si cel care era cel mai vizibil si devotat aparator al lui Liviu Dragnea.In functia de presedinte al Consliului Legislativ avem nevoie de o persoana impartiala, nu de cineva devotat liderilor politici", mai arata initiatorii petitiei.Ministru al Justitiei la data aprobarii celebrei OUG 13, social-democratul Florin Iordache ar urma sa fie votat de Parlament in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, sustin surse politice.Consiliul Legislativ este institutia care avizeaza toate proiectele de lege depuse in Parlament inainte sa intre in dezbaterea celor doua Camere. Sefii Consiliului Legislativ sunt numiti prin votul senatorilor si deputatilor, dar legea nu prevede o limita de mandat si nici o procedura prin care sa poata fi revocati, ceea ce inseamna ca Florin Iordache va fi numit pe viata.In schimb liberalii Liberalii l-au propus pe Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, pentru conducerea aceleiasi institutii.