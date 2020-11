CCR dezbate miercuri sesizarile PNL si USR privind numirea lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ

Pe 22 octombrie, PNL a depus la Curtea Constitutionala sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea hotararii prin care Florin Iordache a fost numit la conducerea Consiliului Legislativ.Liberalii afirma ca Iordache nu a intrunit numarul necesar de voturi, sustinand ca acesta a obtinut 185 de voturi, necesarul fiind de 234, el trebuind votat de majoritatea deputatilor si senatorilor si nu doar a celor prezenti.De asemenea, ei sustin ca Florin Iordache nu indeplineste conditia legala referitoare la buna reputatie profesionala si morala, prevazuta de Legea de functionare a Consiliului Legislativ.Conform Legii 73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, pot fi numite in functiile de presedinte al Consiliului Legislativ, presedinte de sectie, sef de departament si consilier persoane care au cetatenia romana si domiciliul in tara, pregatire juridica superioara, precum si o buna reputatie profesionala si morala. Pentru functiile de presedinte al Consiliului Legislativ si presedinte de sectie este necesara o vechime in activitatea juridica de cel putin 15 ani, iar pentru functiile de sef sector si sef departament, de cel putin 8 ani.PNL invoca inclusiv definitia cuvantului "reputatie", conform Dictionarului Explicativ al limbii romane, pentru a sustine ca parerea publica despre Florin Iordache este in contradictie cu "bunul renume" sau cu buna parere publica favorabila, ceea ce contravine prevederii legale.PNL reclama inexistenta procedurii de audiere a candidatilor pentru Consiliul Legislativ in comisiile parlamentare de specialitate.Un alt argument invocat de liberali este acela ca presedintele Consiliului Legislativ nu trebuie sa fie membru al unui partid politic, prevederea legala la fac referirea fiind cea potrivit careia "personalul Consiliului Legislativ nu poate face parte din partide politice", considerand ca si presedintele institutiei este vizat in acest caz."A accepta ideea ca presedintele Consiliului Legislativ poate fi membru al unui partid politic pana in ziua inceperii activitatii semnifica o infrangere a dispozitiei legale in vigoare", arata PNL in sesizarea adresata Curtii Constitutionale.Si grupurile parlamentare ale USR au sesizat CCR privind numirile facute de Parlament la Consiliul Legislativ, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege.Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede ca numirea presedintelui si a presedintilor de sectii se face cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, a anuntat liderul USR Dan Barna "Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 29/2020 privind numirea domnului Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ a fost adoptata cu nerespectarea art. 1 alin (5) si art. 79 din Constitutie", au argumentat reprezentantii USR in sesizarea formulata catre CCR.Potrivit alin. (2) al articolului 9 din Capitolul II - Organizarea Consiliului Legislativ al legii nr. 73/1993, in forma in vigoare la data sedintei Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei din 20.10.2020, "Presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectii se numesc prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor, reuniti in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza a cate trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare functie, cu avizul comisiilor juridice reunite. (...) Florin Iordache, candidatul declarat in mod nelegal castigator, a intrunit doar un numar de 185 de voturi "pentru", insuficient pentru a indeplini conditia expresa prevazuta in alin. (2) al articolului 9 din legea nr. 73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ", mai arata USR in obiectia de neconstitutionalitate.Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Votul a fost secret, cu buletine.Au fost 185 de voturi "pentru" si 43 de voturi "impotriva" la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR, a avut doua voturi "pentru" si 226 de voturi "impotriva", iar fostul judecator al CCR Augustin Zegrean, propus de PNL, a avut 41 de voturi "pentru" si 187 de voturi "contra".Pentru functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dirca, senator USR.