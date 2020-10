Cum a starnit Florin Iordache razboiul dintre partidele de dreapta. Totul despre ziua votului

Cat de disperat esti Ludovic? Nu iese guvernarea doar cu PMP si UDMR? Atat de prost arata sondajele incat sa ajungi la minciuni atat de ordinare despre USR? - Dan Barna (@DanBarnaUSR) October 21, 2020

Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Au fost 185 de voturi "pentru" si 42 de voturi "impotriva" lui Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR , a avut doua voturi "pentru" si 226 de voturi contra, iar Augustin Zegrean, propus de PNL , a avut 41 de voturi "pentru" si 187 de voturi "contra".Desi Florin Iordache a luat mai multe voturi decat numarul de parlamentari de la PSD prezenti, atat oficialii USR, cat si cei ai PNL au declarat ulterior ca au demarat proceduri vizand demiterea noului presedinte al Consiliului Legislativ.PNL sustine ca, odata cu alegerile parlamentare din 6 decembrie, "vor putea fi deparazitate toate institutiile statului in care PSD si-a plantat oameni precum Florin Iordache in favoarea celor care intr-adevar fac cinste functiei publice"."Romania are nevoie de corectarea tuturor derapajelor produse in aceasta perioada de actualul Parlament, compromis si expirat, dominat de PSD, iar PNL este partidul care va face aceste reforme indelung asteptate", au declarat oficial cei din PNL.De asemenea, grupurile parlamentare ale USR vor sesiza Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute de parlament, intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege.Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede ca numirea presedintelui si a presedintilor de sectii se face cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Aceasta sintagma tehnica inseamna ca trebuie 50%+1 din votul tuturor parlamentarilor, nu doar al celor prezenti, mai precis numirile trebuie facute in parlamentul actual cu 233 de voturi cel putin."USR a propus PNL boicotarea sedintei pentru a bloca numirea lui Florin Iordache presedinte al Consiliului Legislativ, dar liderul deputatilor PNL Florin Roman a respins propunerea si s-a laudat ca partidul sau va avea 113 parlamentari la vot ca sa il voteze pe Augustin Zegrean. Au venit doar 36. Dintre care 8 fosti traseisti PSD- ALDE Damian Florea , Ioan Balint, Remus Borza (deputati), Gioanca Eugen, Marius Nicoara , Ioan Talpos (senatori). Din cei 36, 16 au votat cu Florin Iordache", sustin membrii USR.USR depune si un proiect de lege de limitare a mandatelor la Consiliul Legislativ, precum si o procedura de revocare.Citeste si:Dupa ce grupurile parlamentare ale USR au anuntat ca vor sesiza la CCR numirile facute pe 20 octombrie in Parlament la conducerea Consiliului Legislativ, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a declarat o intentie similara."Grupul parlamentar PNL va depune o sesizare la CCR referitoare la neconstitutionalitatea alegerii domnului Florin Iordache in fruntea Consiliului Legislativ. PNL are numarul necesar de semnaturi pentru atacul la CCR si dorim sa venim in sprijinul colegilor de la USR, care nu au matematic numarul necesar de semnaturi. Nu am primit o solicitare scrisa sau verbala pentru semnaturi, motiv pentru care colegii juristi vor depune rapid sesizarea la CCR", a anuntat Florin Roman, liderul liberalilor din Camera Deputatilor.Citeste si:Catalin Drula a reactionat dupa ce liderul deputatilor liberali din parlament, Florin Roman, a anuntat ca va ataca la CCR numirea lui Florin Iordache la sefia Consiliului Legislativ."Hotararile parlamentului pot fi atacate la CCR individual de orice grup parlamentar, nu e nevoie sa la legi de un numar de semnaturi. Deci n-are cu ce sa "ne ajute" dl. Roman si stie foarte bine asta. Dar pentru ei totul nu e decat un joc de imagine, un tun de minciuni pus asupra USR", a scris Drula.Ulterior, liderul USR Dan Barna a lansat un atac la adresa premierului Ludovic Orban pe contul personal de Twitter "Cat de disperat esti Ludovic? Nu iese guvernarea doar cu PMP si UDMR ? Atat de prost arata sondajele incat sa ajungi la minciuni atat de ordinare despre USR?", este mesajul postat de Barna pe Twitter.Catalin Drula, vicepresedinte USR si liderul deputatilor USR, a anuntat miercuri pe Facebook ca una dintre conditiile intrarii la guvernare alaturi de PNL e un premier onest si loial, adaugand ca Ludovic Orban a picat acest test prin declaratiile legate de votul pentru Florin Iordache.Presedintele Iohannis a caracterizat mesajul liderului USR drept o actiune de campanie electorala si a subliniat ca Ludovic Orban ramane prima optiune pentru postul de premier al tarii."Ne intreaba multa lume cum vom colabora cu PNL la guvernare. Este simplu. Daca vor majoritate cu USR, si nu cred ca-si mai permit sa-si bata joc de romani cu inca un USL, sunt cateva conditii. Una dintre ele este retragerea din prim-plan a unor iordachi ca Florin Roman. O alta conditie este ca trebuie sa lucram cu un premier care trece testul onestitatii si loialitatii. Nu in fata noastra, ci in fata alegatorilor. Astazi Ludovic Orban, prin minciunile la adresa USR, a picat grav acest test. Nu o sa acceptam sa fim un CDR 2.0", a scris Catalin Drula pe Facebook.Citeste si:Deputatul liberal Florin Roman sustine, intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, ca votul pentru numirea fostului deputat PSD, Florin Iordache, in fruntea Consiliului Legislativ, a scos la iveala "blatul" dintre USR si PSD, subliniind ca USR isi doreste o guvernare alaturi de social-democrati."Multi se mira ca Drula de la USR nu vrea la guvernare cu PNL! Pai s-a vazut la blatul USR-PSD pentru Iordache, ca unii din USR ar vrea cu PSD! Un prim pas de bun simt era retragerea senatorului George Dirca din conditia de subaltern al lui Iordache!Apoi, o recunoastere oficiala a unei greseli politice cu siguranta ar fi insemnat mult in ochii electoratului USR.Acum vine dl Drula cu a treia greseala majora. Guvernarea nu e joaca de copii, stimate coleg! Guvernarea inseamna si asumare, nu doar aruncarea de acuze impotriva PNL pentru prostiile pe care le-ati facut!", a scris acesta pe Facebook.In acelasi timp, deputatul Silviu Dehelean a facut o postare pe pagina sa de Facebook in care sustine ca PNL a facut blat cu PSD si ca Florin Iordache urma sa ia sefia CL, iar Augustin Zegrean, sefia sectiei, doar ca Augustin Lazar le-a stricat planurile."A existat o intelegere intre PNL si PSD pentru impartirea functiilor deschise votului, respectiv de presedinte al Consiliului Legislativ si de sef de sectie, "stricata" chiar de Augustin Zegrean. Dovada este documentul de mai jos, primit ieri la Comisia Juridica.Potrivit intelegerii, Florin Iordache urma sa ia sefia CL, iar Augustin Zegrean, sefia sectiei. PNL l-a propus pe Zegrean pentru ambele functii, doar ca Augustin Zegrean nu a acceptat sa fie doar sef de sectie, in calitatea lui de fost presedinte al CCR, si subordonatul lui Florin Iordache, pe deasupra. Motiv pentru care PNL s-a vazut obligat sa invoce o eroare materiala pentru retragerea lui Zegrean.Dar documentul de mai jos ne mai spune si o alta poveste: ca, si dupa caderea intelegerii din cauza optiunii lui Zegrean, PNL s-a tinut de dealul cu PSD. Pentru validarea Presedintelui Consiliului Legislativ procedura legala obliga la cate trei candidaturi pentru fiecare functie. Or, dupa retragerea lui Augustin Zegrean ramaneau doar 5 candidaturi, iar alegerea presedintelui ar fi fost neconforma cu legea. Pentru a duce procedura pana la capat, PNL a inventat, pe loc, al 6-lea candidat, Rodica Penescu, una dintre doamnele din personalul tehnic al Comisiei juridice, consilier parlamentar din 2009. Doamna Penescu a obtinut doar 4 voturi, cu toatele, nici macar PNL nu a votat-o. In schimb, PNL l-a votat pe colegul nostru George Dirca si asa am ajuns sa dam azi explicatii despre ziua de ieri.Noi nu am stiu de aceasta intelegere, am luat de bune promisiunile PNL ca-si vor aduce parlamentarii la vot, sa voteze Zegrean si Dirca.Nu stiu daca dl Florin Roman a pus la cale, premeditat, tot acest plan de crima perfecta pentru a arunca vina pe USR pentru Iordache sau doar i-a iesit. Nu-i subestimez nici abilitatile de tactician si nici relele intentii, cand vine vorba de USR. Dar nu este exclus ca pur si simplu sa-i fi iesit manevra, fara sa faca nimic pentru asta, cum s-a mai intamplat in Parlament in ultimii patru ani, de cand sunt deputat", a scris Dehelean.Dupa ce controversatul deputat PSD Florin Iordache a fost numit in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, senatoarea USR Florina Presada a anuntat ca a depus la Camera Deputatilor un proiect care prevede un termen de cinci ani pentru mandatul de presedinte al acestei institutii, precum si situatiile in care mandatul de presedinte poate fi revocat."Tocmai am depus la Camera Deputatilor, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de modificare a legii de functionare a Consiliului Legislativ. Acesta prevede un termen de 5 ani pentru mandatul presedintelui Consiliului Legislativ si situatii care pot atrage revocarea din functie a presedintelui CL si a presedintilor de sectii. Va asigur ca, daca proiectul nu va trece de aceasta majoritate parlamentara, ne vom bate pentru el in urmatorul legislativ", a scris Presada pe pagina de Facebook.Anuntul senatoarei a fost preluat imediat de presa, desi mai inainte ca aceasta sa scrie pe Facebook, acelasi lucru il anuntase si deputatul USR de Bihor, Silviu Dehelean.Dehelean a scris mai repede pe facebook ca a discutat cu ceilalti colegi parlamentari USR, urmand ca zilele urmatoare sa fie remediata grava eroare din Legea Consiliului Legislativ. In postarea lui Dehelean se regasea aceeasi propunere cu care a iesit colega sa din senat, Florina Presada.Cand a constatat ca fiecare dintre ei se autointiuleaza initiator al aceluiasi proiect, Florina Presada a intervenit acuzandu-l pe Dehelean ca el n-a vorbit cu niciun parlamentar USR si ca ea este cea care a prezentat propunerea."Tu nu ai discutat nimic la grupul parlamentar. Vrei sa spui ca eu am prezentat o propunere grupului parlamentar, pe care o voi depune azi. Mandatul de 5 ani si garantiile de profesionalism sunt propunerile mele, la fel ca multe altele. Propunerea mea e gata si o voi prezenta public azi. Foarte urat ce ai facut!"- i-a scris Presada lui Dehelean.In replica, Dehelean i-a sugerat senatoarei ca nu se cade sa discute "asa" in public, mentinandu-si totodata argumentul ca el este cel care a propus initiativa si ca ar fi raspuns unor intrebari ale presei, in sensul acesta, chiar inainte de a discuta cu parlamentarii. "Abia dupa am aflat ca ai o o propunere similara (...). Tu mi-ai spus ca lucrezi la el (proiect - n.red). Eu l-am si scris", i-a raspuns Dehelean colegei sale de partid. Deputatul a mai adaugat ca intentia lui nu era sa-si asume initiativa si ca a mentionat ca proiectul va fi depus de grupul USR.Presedintele executiv al PMP Marius Pascan se intreaba daca se prefigureaza o guvernare PSD-USR, in contextul in care, sustine el, a existat un troc rusinos intre cele doua partide la numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte pe viata al Consiliului Legislativ. El a adaugat ca la fel a procedat USR si in cazul numirii lui Niculae Badalau ca vicepresedinte al Curtii de Conturi. Pascan a mai precizat ca nu s-ar mira sa il vada pe Dan Barna la Cotroceni care sa spuna ca il sustine pe Marcel Ciolacu pentru functia de premier, dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie."Trocul rusinos dintre PSD si USR prin care autorul OUG 13, Florin "alta intrebare" Iordache, a devenit presedinte pe viata al Consiliului Legislativ reprezinta hartia de turnesol care ne arata ca "oamenii noi din politica" planuiesc sa guverneze, dupa alegerile parlamentare, chiar cu politicienii metehnelor vechi, cu cei pe care pretind ca vor sa-i inlocuiasca. Numarul de voturi favorabile pentru Iordache, propus de PSD, si Dirca, propus de USR (185 si 174), arata ca aceeasi majoritate i-a ales pe amandoi, oricat ar incerca propagandistii USR sa faca sa para ca negrul este alb", arata un comunicat de presa al PMP.PMP mai spune ca asistam, de fapt, la al doilea moment in care aceasta alianta PSD - USR isi vadeste pe stanga esichierului politic interesele comune, aparent impotriva firii, se devoaleaza ca fiind o forta motrice toxica in Parlament. Sursa citata mai spune ca "prima data, am vazut mobilizarea iesita din comun a useristilor in a-l alege pe pesedistul Niculae Badalau la Curtea de Conturi, in ciuda jignirilor sordide ale acestuia la adresa romanilor din Diaspora""Dupa ce isi rupeau camasile de pe ei in semn de revolta impotriva celebrei Ordonante 13 si a puciului legislativ din Parlament in favoarea penalilor, din sinistrul tablou noaptea ca hotii, USR-istii l-au votat ieri pe Florin Iordache, protagonistul care a matrasit Codul Penal, presedinte pe viata al Consiliului Legislativ. I-au spus acum si bogdaproste pentru gestul obscen pe care, doar in urma cu cateva luni, Iordache l-a transmis cu tupeu USR in timp ce cobora de la tribuna Camerei Deputatilor. Useristii au procedat la fel si in cazul senatorului PSD, Niculae Badalau. Dupa ce s-au pretins oripilati de jignirile acestuia la adresa Diasporei, nu au avut niciun fel de mustrari de constiinta si l-au uns pe Badalau vicepresedinte la Curtea de Conturi. In acelasi timp, USR-istii au dovedit ca nu dau doi bani pe principiul meritocratic, pe care-l tot clameaza, votand in detrimentul fostului presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, preferandu-l pe autorul OUG 13, absolvent de facultate de drept, la 42 de ani, sa se ocupe de verificarea corectitudinii legislatiei din Romania", a declarat deputatul PMP Marius Pascan, conform comunicatului de presa.Blatul PSD-USR la Consiliul Legislativ prefigureaza o posibila alianta intre cele doua partide, dupa alegerile parlamentare din acest an, adauga sursa mentionata."Nu m-as mira, dupa ce am vazut comportamentul duplicitar al USR in Parlament si spectacolul propagandistic prin care useristii simulau public confruntarea cu "ciuma rosie", sa se lucreze la un plan de guvernare PSD-PNL, coordonat de fostul prim - ministru Dacian Ciolos si de vicepremierul sau de la acea vreme, Vasile Dincu. Cum ar fi sa ne trezim, dupa 6 decembrie, cu Dan Barna la Palatul Cotroceni care-l sustine cu convingere si zel pe "Marcel Ciolacu premier?", se intreaba liderul deputatilor PMP.Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, propus de PNL pentru sefia Consiliului Legislativ, a declarat intr-o emisiune la B1 TV ca votul prin care Florin Iordache a fost ales presedinte al Consiliului Legislativ este nul.Zegrean a mai declarat ca liberalii i-au propus chiar marti sa candideze pentru aceasta functie."Nu stiu ce s-a intamplat, dar vreau sa va spun ca este o surpriza. Votul de astazi este nul pentru ca in lege scrie ca presedintele Consiliului Legislativ si seful de sectie se aleg prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor in sedinta comuna. 187 nu este majoritate. (...) Mi-a propus liderul de grup de la PNL, de la Camera Deputatilor. Eu practic avocatura si atatea legi gresite cate pot sa gasesc in fiecare zi m-au determinat sa ma duc pe drumul asta. Nu numai legi neconstitutionale, legi gresite. (...) Mie mi s-a propus astazi si cand mi s-a propus, am crezut ca voi fi votat din moment ce mi se propune", a spus Augustin Zegrean la B1 Tv.Intrebat daca USR a facut o intelegere cu PSD pentru sustinerea lui Florin Iordache, deputatul USR Cristian Seidler, care a avut o interventie in emisiune, a raspuns: "Niciodata, pentru nimic nu l-am sustine pe Florin Iordache si nu am facut-o nici de data aceasta. Domnul Zegrean a fost candidat cu sprijinul PNL, nu a fost o candidatura venita din partea USR. In schimb, am decis ca vom vota dintre cei trei candidati cu domnul Zegrean. Nu am votat cu Iordache si nu am facut niciun fel de blat cu PSD pe nimic. (...) Noi, cei de la USR, am fost 21 de parlamentari prezenti astazi. Nu stiu cati au fost cei de la PNL si cum au votat. Noi ne-am asumat public sustinerea pentru domnul Zegrean".