De ce Florin Iordache nu va putea fi demis niciodata de la sefia Consiliului Legislativ. Functia este asimilata celei de ministru

Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Au fost 185 de voturi "pentru" si 42 de voturi "impotriva" la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR a avut doua voturi "pentru" si 226 de voturi contra, iar Augustin Zegrean, propus de PNL a avut 41 de voturi "pentru" si 187 de voturi "contra".Desi Florin Iordache a luat mai multe voturi decat numarul de parlamentari de la PSD prezenti, atat oficialii USR cat si cei ai PNL au declarat ulterior ca au demarat proceduri vizand demiterea noului presedinte al Consiliului Legislativ.PNL sustine ca, odata cu alegerile parlamentare din 6 decembrie, "vor putea fi deparazitate toate institutiile statului in care PSD si-a plantat oameni precum Florin Iordache in favoarea celor care intr-adevar fac cinste functiei publice"."Romania are nevoie de corectarea tuturor derapajelor produse in aceasta perioada de actualul Parlament, compromis si expirat, dominat de PSD, iar PNL este partidul care va face aceste reforme indelung asteptate", au declarat oficial cei din PNL.De asemenea, grupurile parlamentare ale USR vor sesiza Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute de parlament , intrucat candidatii nu au intrunit numarul de voturi cerut de lege Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede ca numirea presedintelui si a presedintilor de sectii se face cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Aceasta sintagma tehnica inseamna ca trebuie 50%+1 din votul TUTUROR parlamentarilor, nu doar al celor prezenti, mai precis numirile trebuie facute in parlamentul actual cu 233 de voturi cel putin."USR a propus PNL boicotarea sedintei pentru a bloca numirea lui Florin Iordache presedinte al Consiliului Legislativ, dar liderul deputatilor PNL Florin Roman a respins propunerea si s-a laudat ca partidul sau va avea 113 parlamentari la vot ca sa il voteze pe Augustin Zegrean. Au venit doar 36. Dintre care 8 fosti traseisti PSD- ALDE Damian Florea , Ioan Balint, Remus Borza (deputati), Gioanca Eugen, Marius Nicoara , Ioan Talpos ( senatori ). Din cei 36, 16 au votat cu Florin Iordache", sustin membrii USR.USR depune si un proiect de lege de limitare a mandatelor la Consiliul Legislativ, precum si o procedura de revocare.Conform Legii 73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ, pot fi numite in functiile de presedinte al Consiliului Legislativ, presedinte de sectie, sef de departament si consilier persoane care au cetatenia romana si domiciliul in tara, pregatire juridica superioara, precum si o buna reputatie profesionala si morala. Pentru functiile de presedinte al Consiliului Legislativ si presedinte de sectie este necesara o vechime in activitatea juridica de cel putin 15 ani, iar pentru functiile de sef sector si sef departament, de cel putin 8 ani.Articolul 20 al legii prevede ca "functiile de presedinte al Consiliului Legislativ, de presedinte de sectie, de consilier si de expert sunt incompatibile cu oricare alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul juridic superior. (2) Personalul Consiliului Legislativ nu poate face parte din partide politice".De asemenea, "functia de presedinte al Consiliului Legislativ, de presedinte de sectie, de consilier sau de expert inceteaza prin demisie , in caz de incalcare a prevederilor art. 20, de pierdere a drepturilor electorale, in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni sau, dupa caz, in alte situatii prevazute de lege".Functia de presedinte al Consiliului Legislativ este asimilata celei de ministru.Orice modificare la actuala lege se va aplica pentru urmatoarele numiri si nu va influenta mandatul lui Florin Iordache, demiterea sa fiind imposibila.