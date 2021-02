Surpriza uriasa de la Consiliul Legislativ. Fostul deputat PSD, Florin Iordache, avizeaza pozitiv proiectul de lege de desfiintare a Sectiei Speciale

Varful de lance al PSD in Parlament

Opiniile lui Florin Iordache

Cere o expunere de motive mai ampla

Stelian Ion, despre Sectia Speciala

Documentul este semnat de presedintele acestui for, fostul vicepresedinte al Camerei Deputatilor, Florin Iordache , unul dintre creatorii Sectiei Speciale si fost ministru PSD al Justitiei.Avizul lui Florin Iordache vine in contextul in care membrii CSM au avizat negativ, pe 11 februarie, acest proiect de lege dupa o sedinta maraton, la un scor lejer: 11 - Aviz negativ, 7 - Aviz favorabil si 1 - Aviz favorabil cu observatii.Politicianul s-a remarcat in timpul guvernarii PSD prin faptul ca a condus in Parlament modificarile aduse legilor justitiei, in fruntea unei comisii care i-a purtat numele. Este vorba de Comisiei speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei din anul 2018. A fost unul dintre oamenii fideli lui Liviu Dragnea. El a sesizat CCR pe mai multe chestiuni juridice in favoarea fostului lider PSD, cum ar fi completele de trei judecatori de la Inalta Curte.Tot de numele sau se leaga si controversata Ordonanta de Urgenta 13 din iarna lui 2017, care a scos in strada sute de mii de oameni, prin care se modifica Codul penal si Codul de procedura penala, introducandu-se aminstia si gratierea.Functia de presedinte al Consiliului Legislativ este una pe viata, nefiind precizat in lege niciun mecanism pentru revocarea din functie si niciun termen al mandatului.Consiliul Legislativ functioneaza pe langa parlament si are ca principale atributii analizarea si avizarea proiectelor de lege, a initiativelor legislative, a ordonantelor si hotararilor guvernului.Inainte de Iordache, institutia a fost condusa timp de 17 ani de Dragos Iliescu, pana cand acesta s-a retras la 77 de ani.In avizul pozitiv pe acest proiect de lege, Florin Iordache face o mica subliniere: "Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislatice preconizate."Printre propunerile acestuia, insa, este cea potrivit careia ar trebui conexata o alta propunere legislativa similara, aflata in dezbatere parlmentara, pentru a fi adoptat un singur act normativ.Florin Iordache arata ins a ca expunerea de motive a proiectului legislativ trebuie sa fie mai ampla, "astfel incat sa fie prezentate argumentele care sustin solutia desfiintarii Sectiei."In avizul Consiliului Legislativ sunt prezentate mai multe decizii CCR si avizul negativ al CSM . In plus, Florin Iordache sustine ca in unele articole, textul este lipsit de claritate si de precizie normativa.In 4 ianuarie, ministrul Justitiei, Stelian Ion, declara ca este posibil ca in luna martie sa fie desfiintata Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie, spunand ca urma sa solicite ca la prima sedinta a CSM sa fie pus pe ordinea de zi proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ."Nu am facut decat o mica modificare in sensul eliminarii unor articole din varianta initiala a proiectului, tocmai crea un fel de imunitati pentru magistrati . Nu ne dorim exces de nicio parte. Nu ne dorim exces nici in zona protectiei nejustificate a magistratilor de raspundere, nu ne dorim exces nici din partea presiunii puse, prin astfel de metode, asupra magistratilor cu, repet, zeci de dosare disciplinare, plangeri penale si o sectie care a fost perceputa in cadrul magistaturii negativ, pe buna dreptate, si nu doar in cadrul magistraturii si de catre organismele internationale si in cadrul MCV , Comisia Europeana care a analizat acest lucru", afirma atunci Stelian Ion.Chestionat cand ar putea fi desfiintata Sectia speciala, ministrul Justitiei spunea: "Cred ca va trece destul de repede acest proiect. Luna martie mi se pare o luna in care sunt convins ca e posibil sa fie desfiintata efectiv aceasta sectie si dosarele sa fie repartizate. Ele nu se vor pierde, anchetele nu vor ramane nesolutionate, dar dupa fiecare materie, in functie de competenta fiecarui organ de Parchet , dosarele vor merge catre aceste unitati de Parchet".