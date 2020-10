Lista de candidati PSD Olt pentru Senat va fi deschisa de Paul Stanescu. Pe liste nu se va mai afla Florin Iordache

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Presedintele PSD Olt a precizat ca organizatia mizeaza pe obtinerea a patru mandate de deputat si a doua mandate de senator, iar pe liste se vor regasi atat actuali parlamentari cat si "multi oameni noi", insa propunerile vor fi comunicate public dupa consultarea organizatiilor locale.Oprescu a punctat ca este sigura candidatura secretarului general al partidului, Paul Stanescu, in prezent senator de Olt, pe primul loc pe lista pentru Senat in judet."Eu cred ca e o onoare ca organizatia Olt sa aiba functia de secretar general al partidului, fiind totusi cel mai mare partid din Romania, indiferent ce spun unii pe la televizor la ora 18,00 si bineinteles ca domnul Stanescu, asta este sigur, va fi pe lista de parlamentari de Olt. N-am accepta sa fie altfel si sa mearga in alta parte sa candideze. Domnul Stanescu va deschide lista de la Senat", a declarat Marius Oprescu.Intrebat daca fratele senatorului Paul Stanescu, deputatul PSD de Olt Alexandru Stanescu, va candida pentru un nou mandat de parlamentar, Oprescu a raspuns ca Alexandru Stanescu nu si-a mai manifestat intentia de a candida.In privinta unei posibile candidaturi a deputatului de Olt Florin Iordache , Marius Oprescu a spus, raspunzand la intrebari, ca nu a avut o discutie cu acesta pe tema mentionata.Presedintele PSD Olt a adaugat ca propunerile pentru lista de candidati la alegerile parlamentare vor fi discutate cu primarii social-democrati din judet, iar candidatii trebuie sa nu aiba probleme de integritate si trebuie sa fie "oameni ai comunitatii", sustinuti atat de comunitate cat si de organizatie."Noi am incercat sa tinem cont de propunerile primarilor din localitati pentru ca in ultimul mandat foarte multi primari ne-au spus ca in ce priveste parlamentarii, mandatul n-a fost unul de mare succes din cauza ca ei nu s-au raportat la organizatia Olt. Si incercam de aceasta data sa le raspundem asteptarilor. (...) Cred ca cel mai important este ca un candidat sa n-aiba probleme de integritate, sa fie un om al comunitatii, sustinut de majoritatea membrilor comunitatii si in acelasi timp sa aiba sustinerea organizatiei Olt si asta se va vedea in urma consultarilor cu toate colegiile, cu toti primarii din judetul Olt. Primarii ne-au reprosat lipsa de activitate in teritoriu a parlamentarilor (...) Daca am gresit in ultimul mandat, acum trebuie sa reglam aceste lucruri si sa facem asa cum trebuie. Pe lista propunerilor noastre se vor gasi foarte multi oameni noi, dar si o parte dintre parlamentari. (...) Nu vor fi nume din afara judetului. Ieri, la Bucuresti, cu conducerea centrala am stabilit ca toti candidatii sa fie membrii ai comunitatii oltene, exclus sa avem pe cineva din afara", a mai declarat Marius Oprescu.Liderul PSD Olt, care a obtinut la alegerile locale din 27 septembrie un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean Olt, a conchis ca rezultatele scrutinului de luna trecuta au demonstrat ca PSD este singurul partid care a crescut in aceasta perioada, fata de europarlamentare si prezidentiale turul intai.