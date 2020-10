Ludovic Orban: Este nevoie de alegeri parlamentare. Oamenii sa se intrebe daca mai vor ca personaje ca Florin Iordache sa ajunga in fruntea institutiilor

"Din punctul meu de vedere, derularea campaniei electorale nu prezinta niciun risc suplimentar privitor la raspandirea virusului. (...) Modul in care organizam ziua votului este de asemenea natura incat omul sa se poata duce in siguranta la vot", a declarat, sambata, la Slobozia, premierul Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa.Premierul a explicat ca este nevoie de alegeri parlamentare."Este nevoie de alegeri parlamentare, ii indemn pe oameni sa-si puna intrebarea: o mai vor pe Renate Weber in fruntea Avocatului Poporului? Daca nu sa facem alegeri, Renate Weber o sa ramana in fruntea Avocatului Poporului si o sa fie in continuare responsabila pentru sesizari la Curtea Constitutionala care au dus la cresterea dramatica a numarului de infectari. Mai vor ca oameni ca Florin Iordache sa ajunga in fruntea institutiilor statului? Daca nu mai vor ca oameni ca Florin Iordache sa ajunga in fruntea institutiilor statului, este nevoie de alegeri. Mai vor ca PSD -ul sa casapeasca economia, sa inventeze noi si noi acte normative care sa duca Romania inspre faliment si inspre prapastie economica? Daca nu mai vor, atunci este nevoie de alegeri", a mai declarat Orban.El a dat exemplul altor state europene, dar si pe cel al SUA, unde exista un mare numar de infectari si se organizeaza alegeri "pentru ca asta inseamna democratia".Premierul sustine ca PSD duce Romania intr-o directie contrara directiei pe care o vrea societatea romaneasca."Parlamentul de astazi are o majoritate remanenta care impiedica adoptarea unor legi care sunt necesare si pe care oamenii si le doresc", a afirmat el, dand exemplu proiectului legislativ privind votul electronic.Intrebat despre o dezbatere intre specialistii epidemiologi ai PSD si PNL , propusa de PSD, pe tema masurilor care trebuie luate pentru stoparea epidemiei, Ludovic Orban a raspuns ca accepta in orice moment o dezbatere cu liderul PSD, Marcel Ciolacu "Eu accept orice dezbatere cu liderul PSD daca vrea sa dezbata ceva cu mine. In rest, dezbatere la nivel de specialisti, ei sunt specialisti in cresterea numarului de infectari, in sabotarea tuturor masurilor guvernamentale si ale autoritatilor sanitare, inclusiv ale unor candidati care si i-au luat pe liste, care ar fi dus la reducerea numarului de infectari. PSD a boicotat sistematic toate eforturile pe care le-am facut in lupta impotriva pandemiei, inventand tot felul de pretexte, sfidand regulile in public in mod sistematic, sustinand si punand pe liste tot felul de negationisti", a mai afirmat premierul.Alegerile parlamentare sunt programate in 6 decembrie.